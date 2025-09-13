35 anni di house music, i Crew Chosen Few dalla Casa Bianca al Rama Beach

Dalla Casa Bianca a Napoli per celebrare i 35 anni di attività, grazie all’organizzazione degli Angels of Love: è la parabola, sempre in ascesa, delle leggende della Crew Chosen Few di Chicago, che il 14 settembre 2025 presso il Rama Beach animeranno il Chosen Few Picnic & Festival, uno degli eventi più iconici della musica House mondiale. Tra i loro principali fan, appunto, c’è proprio Barack Obama che da Presidente USA celebrò la Crew con un video, invitandoli successivamente nello Studio Ovale, ringraziandoli per l’influenza che hanno avuto sulla musica e sulla cultura globale. Ora tocca alla location di Varcaturo, prima tappa europea per i DJ e produttori di fama mondiale come Terry Hunter, Alan King, Wayne Williams, unitamente agli ospiti speciali Kenny “Dope” Gonzalez(NYC), Shawn Christopher, e Teefa (Chicago). A loro supporto, ci saranno i talenti italiani DJ Simi, DJ Fiore, J.G. Bros, e Dapuleo. L’appuntamento si terrà in un’oasi naturalistica, con aree confort, spazi dedicati al food & cocktail, e una splendida vista sul mare. Quello del Chosen Few Picnic & Festival non è solo un evento musicale, ma un vero e proprio raduno di appassionati della House Music, che ogni anno vede partecipare più di 40.000 persone al Jackson Park nel cuore di Chicago, rappresentando uno degli eventi più significativi della scena musicale mondiale. Quest’anno, per la prima volta, l’evento approda in Europa, portando a Napoli l’eredità di una tradizione che continua a crescere e ad affascinare appassionati di musica House da ogni angolo del mondo. Senza dimenticare i più piccoli (ingresso gratuito fino a 13 anni), che verranno accolti in un’apposita area kids dotata di gonfiabili e varie attività, con educatrici che si occuperanno dei figli mentre i genitori potranno tranquillamente divertirsi. “Come da tradizione, una parte del ricavato dell’evento verrà devoluta in beneficenza, così da continuare a sostenere importanti realtà benefiche, come abbiamo già fatto con la Lega del Filo d’Oro, la Frankie Knuckles Foundation e Autism Aid. Se prima ci siamo dedicati a chi è meno fortunato, questa volta il nostro impegno sarà per la tutela del territorio. Motivo per cui durante l’evento i nostri volontari realizzeranno anche simulazioni di nidi di tartaruga, spiegando come riconoscerle e l’importanza di salvaguardare queste creature fragili e straordinarie che popolano i nostri mari e nidificano sulle nostre spiagge”, concludono gli Angels of Love, dando appuntamento a domenica 14 settembre, dalle 11 del mattino fino a mezzanotte.

Share This:

































