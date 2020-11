5 consigli per un beauty look ispirato alle serie tv

Con le giornate sempre più corte e il freddo che avanza, arriva anche il momento di concedersi una meritata pausa sul divano con una copertina sulle gambe, sorseggiando una tazza di tè caldo e guardando le proprie serie tv preferite.

Tra intrecci e storie che tengono incollati allo schermo, le serie tv possono regalare anche ottimi spunti per la propria skincare e per la beauty routine… Ecco un po’ di beauty look da copiare e nuovi prodotti ispirati ai personaggi più amati del piccolo schermo per prendersi cura di pelle e capelli.

Sul sito Abiby, talent scout di prodotti must have e delle ultime novità nel mondo beauty, è possibile acquistare una beauty box, “Game of Beauty”, pensata per chi cerca nuovi alleati per affrontare l’inverno.

Come Emily in Paris per sopracciglia impeccabili

Il beauty look di Lily Collins in Emily in Paris è sempre impeccabile e punta tutto su sguardo e, soprattutto, sopracciglia. Per essere sicure di averle sempre in ordine, il migliore alleato è un gel trasparente da applicare come fissante, meglio se a base di vitamine B5 ed E che rafforzano il pelo rendendolo più folto.

Come Fleabag per rendere protagoniste le labbra

Phoebe Waller-Bridge, protagonista e autrice di Fleabag, ironica e pluripremiata serie britannica, punta tutto sulle labbra, arricchendo il suo look con rossetti dai colori accesi che non passano inosservati. Oggi l’importante è scegliere prodotti super resistenti e no-transfer, per un look non solo impeccabile, ma anche a prova di mascherina.

Ispirarsi a The Crown per prendersi cura dei piedi

Chi, come le protagoniste femminili di The Crown, trascorre giornate intere sui tacchi, per avere dei piedi “regali” deve concentrarsi soprattutto sui talloni, per ammorbidirli ed eliminare le ruvidità. L’ideale è inserire nella pedicure prodotti dalla texture ricca e naturale, magari a base di olio di cocco o burro di cacao.

Prendere spunto da Una mamma per amica per coccolare il corpo

Una tazza di caffè è sempre una buona idea: lo sapevano bene Lorelai e Rory Gilmore, protagoniste della serie Una mamma per amica. La caffeina, però, non aiuta solo a fare il pieno di energia, ma, quando presente in maschere, creme e scrub, anche a rassodare e donare una nuova luminosità alla pelle, perché stimola la circolazione.

Prendersi cura dei capelli per chiome degne di Game of Thrones

Le protagoniste femminili di Game of Thrones, come Sansa Stark e Daenerys Targaryen, si sono fatte notare per i loro caratteri forti, ma le loro chiome non sono di certo passate inosservate. Per capelli lunghi e folti come i loro, bisogna puntare su sieri e prodotti a base di caffeina, soia o germogli di grano, che stimolano le radici energizzandole.

