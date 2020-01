Il Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano, a cura dell’associazione Domenico Scarlatti, prosegue il suo programma domenica 5 gennaio alle 20,30 presso la Domus Ars (via Santa Chiara 10) con il Coro Filarmonico Jubilate Deo, diretto da Giuseppe Polese.

La Musica Sacra nel Settecento Napoletano trova terreno fertile e assurge a modello per i musi-cisti di tutta Europa. La presenza di centinaia di Chiese e Cappelle Gentilizie, la formazione didattica dei musicisti e dei cantanti evirati che avveniva nei Conservatori di Sant’Onofrio a Capuana, di Santa Maria della Pietà dei Turchini, dei Poveri di Gesù Cristo e di Santa Maria di Loreto, strettamente legati alla Chiesa e quindi all’attività religiosa che in esse si svolgeva, l’alto numero di compositori sacerdoti hanno permesso un grande sviluppo della Musica Sacra a Napoli nel Settecento, dimostrato dalla copiosa produzione che nella maggioranza dei casi è di alta qualità e in cui si inserisce il genio aversano di Domenico Cimarosa.

Ingressi ad invito da ritirare presso il Centro di Cultura Domus Ars o prenotare al numero 081 3425603

Il programma di gennaio 2020 del festival prosegue con:

8 Mercoledì • CIMAROSA JAZZ PROJECT Domus Ars Via Santa Chiara 10 Ore 20, 30Luca SIGNORINI violoncello, Bruno PERSICO pianoforte Enzo AMAZIO chitarra, Enrico DEL GAUDIO batteria, Valerio MOLA contrabbasso

10 Venerdì • VIRTUOSI

Basilica di San Giovanni Maggiore ore 19,30

ORCHESTRA DA CAMERA DI NAPOLI Enzo AMATO direttore

Musiche di Domenico Scarlatti e Filippo Colle

World Premiere

Prima esecuzione mondiale per alcune sinfonie di Domenico Scarlatti per la revisione critica di Enzo Amato i cui manoscritti si trovano presso la Biblioteca Nazionale Francese a Parigi e fanno parte del fondo del Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

11 Sabato • PAISIELLO E IL SUO TEMPO

Chiesa di Santa Maria Donnalbina – ore 20,30

Francesco PARETI pianoforte

Musiche di Giovanni Paisiello e Domenico Cimarosa

