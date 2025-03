Faccere: critica feroce al patinato mondo dell’apparenza

Lo spettacolo Faccere di Massimo Andrei vede protagoniste Roberta Misticone e Titti Nuzzolese nel ruolo di Valentina e Rosaria.

Dopo il successo al Civico 14 di Caserta lo spettacolo tornerà in scena il prossimo 30 marzo al teatro Gelsomino; dal 4 al 6 aprile al Sancarluccio; il 12 e il 13 aprile alla sala Moliere di Pozzuoli.

Prodotto e organizzato da Mudra Arti dello Spettacolo, sotto la direzione artistica di Olimpia Panariello, Faccere si avvale di musiche originali firmate da Mariano Bellopede, costumi curati da Fabiana Amato e scenografie realizzate con la collaborazione del Biennio di Teatro ABANA.



Il ritmo è vorticosamente cinematografico. Le due protagoniste sono perfettamente coordinate nei loro schetch, a tratti grotteschi e iperbolici nella loro artificiosità, introdotti da un segnale sonoro che richiama un gingle pubblicitario.

“Faccere è stato un lavoro molto desiderato e ricercato dda entrambe. Volevamo lavorare su uno stile e una cifra che ci mettessero alla prova e ci chiedessero lo sforzo di andare oltre – evidenziano Titti e Roberta –. La scrittura graffiante, leggera ed intelligente di Massimo Andrei ci ha offerto questa fantastica occasione ed è con la regia di Peppe Miale che il lavoro su di noi è ‘esploso’. Peppe ha creato una vera partitura musicale che ci incastra in questo gioco divertente e diabolico”.

Le due interpreti si muovono tra scena e retroscena, preparandosi ad affrontare le luci della ribalta sempre “in tiro”.

Il loro regno è quello dell’apparenza, delle facciata, rappresentato da un salone di bellezza tutto rosa, in piena stereotipia di genere. Il loro pubblico di fronte al quale si esibiscono ogni giorno – e nei cui confronti hanno sapienti modi da consumate imbonitrici – sono le clienti, vittime di inestetismi estetici e vuoti interiori.

“Tutte le persone vengono raccontate con l’ossessione della facciata, specchio di questi anni che tendono a coprire, confondere, mentire – continuano – . L’apparire come dogma. Oggi l’estetica, i social si sono sostituiti alla realtà, le persone fanno fatica ad uscire da questa trappola dove l’apparire si sta sostituendo all’essere. Ma esiste nessuna crema e nessun siero miracoloso che possa curare lo spirito, l’anima delle persone“.

Se, infatti, all’apparenza le due consulenti di bellezza si mostrano empatiche e attente ai loro bisogni, alle spalle rivelano inquietanti modi ed espressioni facciali luciferine, non risparmiando urticanti parole al vetriolo.

Il luogo della “verità” è il retrobottega del negozio, che assume la funzione di retroscena, dove si consumano grandi tragedie e piccole meschinità e dove i vizi, il non detto e le fragilità prendono il sopravvento sulle virtù e l’apparente solidarietà di genere cede il passo a una sfrenata competizione che non risparmia veleni e colpi bassi.



Lo spettacolo è congegnato per alternare momenti di backstage e di “on stage“, attraverso sapienti giochi di luce – che ne segnalano l’avvicendarsi – e l’irrompere di segnali sonori rivelatori.



Se Vale sembrerebbe non avere crepe nella propria vita e nella propria autostima, Rosy è più insicura, dubbiosa e ancillare.

“Il mio personaggio, Valentina – evidenzia Titti – l’ho trovato immediatamente vero. Una donna fragile incastrata nelle sue finte granitiche certezze, pronte a traballare alla prima scossa. Crede nel suo lavoro, pensa di essere una soluzione per il benessere degli altri ma sa nel suo profondo che sotto la vera vita è altra, ed è una vita che lei stessa non sa risolvere e per cui non certezza alcuna. Questo la mette in crisi e la rimette su un piano di genuinità che, con tutti i suoi errori, mi provoca un grande senso di tenerezza“.

Dopo una fase di incomprensioni, che le vede antagoniste, le due donne capiranno che è ora di fare spazio a una sana solidarietà di genere, che riconosce una comune radice di fragilità e di femminilità.

“Il rapporto tra Valentina e Rosaria – raccontano le due attrici – è inizialmente forzato: sono colleghe, non si sono scelte. Ma poi succede qualcosa nel tempo e diventano una parte dell’altra. Entrambe per un bisogno di prendere dall’altra un’altra sè che manca o probabilmente perché riconoscono una parte di sé che hanno perso“.

Così decideranno di agire alla faccia di quegli uomini opportunisti, mediocri e narcisisti che le hanno sempre svalutate e hanno sempre disprezzato le loro qualità, le loro potenzialità e i loro sacrifici.

“Il rapporto con gli uomini del testo – ribadiscono – è un altro punto fondamentale di una progressiva e liberatoria presa di consapevolezza. Il marito di Valentina è raccontato come un uomo medio, patriarcale, che giudica il suo lavoro e pensa lei sia una ‘dipendente’ sia nel lavoro che nella vita. Per cui lei soffre perché non si sente completata e stimata. L’altro è colui a cui inizialmente vengono attribuite tutte le possibilità di felicità e rinnovamento della loro esistenza”.

Ma, richiamando le parole di Titti, questa soluzione sarebbe troppo facile e infatti si rivela illusoria. Per cui il suo personaggio sente che, ancora una volta, che la verità non è fuori ma è dentro di sè. E prima o poi bisogna farci i conti.



Roberta e Titti dominano la scena con un mood trascinante, ma sanno anche mostrare in controluce la facciata che si sgretola e le tante ferite che dolgono e che si traducono un una feroce critica sociale. Un’interpretazione riuscitissima in cui donne e uomini possono rispecchiarsi per riconoscersi.

