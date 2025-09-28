Luisa Conte: il teatro al femminile. Omaggio a una grande protagonista

Un incontro per appassionati, studenti e amanti del teatro: martedì 30 settembre alle 10.30, il teatro Sannazaro organizza l’incontro “Luisa Conte: il teatro al femminile”, un omaggio a una delle figure più carismatiche e rivoluzionarie del panorama teatrale italiano del Novecento.

Saranno gli attori Isa Danieli, Mario Aterrano, Gino Curcione, Ingrid Sansone, Lara Sansone, con le giornaliste Roberta D’Agostino e Gioconda Marinelli, anche biografa della Conte, a dare vita all’incontro.

Un incontro con testimonianze, letture sceniche e contributi critici, per rendere omaggio a una figura che ha saputo costruire un ponte tra passato e futuro, popolare e colto, palcoscenico e vita.

Attrice di talento e autentica pioniera, Luisa Conte è stata la prima donna a ricoprire stabilmente il ruolo di impresario teatrale in un’epoca e in un ambiente – quello teatrale e imprenditoriale – fortemente dominato dagli uomini. Una figura che ha saputo coniugare visione artistica e capacità manageriale, imprimendo un segno profondo nella storia del teatro napoletano e nazionale.

Nel 1971, con coraggio e determinazione, Conte assume la direzione del Teatro Sannazaro di Napoli, non solo come attrice protagonista, ma anche come vera e propria guida artistica, amministrativa e culturale. La sua gestione trasforma il teatro in un centro pulsante di produzione e diffusione della tradizione teatrale napoletana, portando in scena commedie popolari, testi contemporanei e sperimentazioni che uniscono qualità e radicamento nella cultura locale.

Un’occasione per riflettere sul significato di “leadership femminile” in ambito artistico, ieri come oggi, e sull’importanza di riscoprire modelli femminili che hanno tracciato strade nuove in contesti complessi.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.