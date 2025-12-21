Quei figuri di tanti anni fa: al Serra gli allievi chiudono l’anno in bellezza

Il Serra di Napoli chiude l’anno in bellezza con il saggio finale del laboratorio teatrale degli adulti.

La compagnia teatrale Artatamente anche stasera, domenica 21 dicembre alle 20:00 (il primo turno delle 18:00 è andato sold out) torna in scena con Quei figuri di tanti anni fa frutto della penna di un giovane Eduardo De Filippo.

“Si tratta di una farsa molto divertente – spiega il regista Mauro Palumbo -. E’ ambientata in una bisca clandestina mascherata da Circolo della caccia. Il titolo originario è Quei figuri di 30 anni fa: Eduardo la scrisse nel 1929, in pieno regime fascista, e dovette allontanarla nel tempo, perchè il fascismo non poteva ammettere e tollerare che eistessero luoghi così degradati. Oggi sono passati ben più di 30 anni e quindi il titolo è rivisitato, anche se alcuni rigurgiti di quell’epoca davvero oscura sembrano tristemente molto attuali“.

In scena, nel piccolo spazio off, ben 17 attori in formazione, rivelatisi talmente talentuosi e affiatati da meritare il cartellone.

Un lavoro dai tempi comici più moderni e rapidi di quelli immaginati da Eduardo.

“Alcuni tempi comici sono già presenti nel testo originale – continua il regista – altri li ho voluti aggiungere io a livello registico. Non per dare un tempo sterilmente serrato, ma perchè a volte far ridere è questione di una frazione di secondo. Ogni chiusa comica può presentare un tempo diverso: c’è lo stop; l’inversione, che è un passaggio dalla a alla zeta all’improvviso, dal bianco al nero. E’ il bubè settete, la risata all’improvviso, Poi c’è il capovolgimento, che può avvenire per accumulazione drammatica. In ogni momento ciò che potrebbe costituire un dramma si traduce in risata“.

Il palo, tal Luigi Poveretti, assoldato dal tenutario della bisca, Gennaro, detto Punto e Virgola, incarna quella Napoli in cerca di riscatto. Un giovane uomo ingenuo e, in fondo, onesto, che non resiste al canto delle sirene del guadano copioso e facile, ma soprattutto alla prispettiva allettante dell’elevazione sociale e dell’ammissione in un gruppo esclusivo, per per quanto criminale.

Costituisce un elemento di scompiglio, che innesca i meccanismi tipici della commedia degli equivoci: chi dovrebbe perdere vince e coloro che sono sicuri di vincere perdono. Svela candidamente trucchi, raggiri, imbrogli e altarini.

“Nella commedia che è molto leggera – continua Palumbo – troviamo l’accostamento tra classi e condizioni esistenziali diverse, come avviene in Miseria e Nobiltà. Si tratta di un Eduardo ancora giovane, ma è pur sempre Eduardo, un fine osservatore della società e dell’animo umano. Alcuni personaggi sono ancora appiattiti, su due dimensioni, con poco spessore, soprattutto quelli minori, per esempio i giocatori incalliti, o le donne, tutte quelle che precedono la donna per eccellenza: Filumena. Nomn vi ancora un processo di scavo psicologico”.

Maschere o tipi fissi, che pure muovono il riso, coinvolgendo nelle loro gag e nei loro battibecchi sapidi e ridanciani un pubblico trasversale.

Alla fine l’intervento della polizia ristabilisce l’ordine e la giustizia e in controluce si legge un monito etico da parte dell’autore.

“Eduardo esorta i giovani – continua Mauro – a non cedere alle lusinghe del guadagno facile e dell’ascesa rapida. Meglio percorrere la strada dell’onestà, forse più impegnativa e faticosa, ma più solida e sicura“.

Con un inaspettata piccola coda finale sulle note di All I want for Christmas is you di Mariah Carey, il Teatro Serra dà appuntamento all’anno nuovo , con un cartellone ricco di proposte davvero interessanti.

Foto di Simona Pasquale