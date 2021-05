“A casa Sodano” ospita il giornalista Francesco Russo

Torna “A Casa Sodano”, il programma ideato e condotto dal nostro direttore, la giornalista Sonia Sodano. Il format in collaborazione con Adele Monaco e Gabriella Calabrese sarà in onda domani mercoledì 26 maggio alle ore 14 sulla pagina Facebook del nostro giornale Cultura A Colori e in contemporanea sulla pagina Facebook e Twitch di Sonia Sodano.

L’ospite che prenderà il caffè del dopo pranzo sarà il direttore de La gazzetta dello spettacolo, il giornalista Francesco Russo. Pronti per la riunione di condominio insieme alla padrona di casa, Sonia Sodano e la Prof. Gabriella Calabrese?

Si parlerà della partita al Maradona in onda su Rai Due il 2 giugno, anche di viaggi e ovviamente di spettacolo…

Tutte gli episodi di “A casa Sodano” sono salvati sulla pagina Facebook di Cultura A Colori e Sonia Sodano. Anche sul canale YouTube di Sonia Sodano.

Si replica il mercoledì alle 19 su Radio Onda Music.

