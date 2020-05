A luglio esce postumo l’ultimo Camilleri

Ad un anno dalla scomparsa, la casa editrice Sellerio, commemora la figura di Camilleri con l’uscita di “Riccardino” romanzo finale della lunga e amatissima serie del commissario Montalbano.

Arriverà in libreria il 16 luglio, ma il primo capitolo – ora disponibile sul sito della casa editrice sellerio.it – è stato letto in una straordinaria anteprima, il 17 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino Extra, da Antonio Manzini, amico, allievo e in qualche modo erede di Camilleri.

