A Natale le Terme Stufe di Nerone dedicano cofanetto regalo a Procida

Come ogni anno, le Terme Stufe di Nerone hanno ideato un cofanetto regalo per Natale 2021. Il tema di quest’anno è dedicato ad un grande evento: Procida Capitale della Cultura.

Come dichiarano i responsabili delle terme «Come potevamo non celebrare anche noi questo bellissimo risultato frutto del lavoro e della passione del direttore del progetto Agostino Riitano e di un team innamorato di Procida e della terra flegrea? L’entusiasmo è tangibile, è frizzante e coinvolgente e il prossimo 22 gennaio ci sarà l’inaugurazione dell’anno e prenderanno vita tutte le bellissime e varie iniziative che si terranno durante l’anno».

Vi consigliamo di seguire la pagina di Procida 2022 per conoscere i progetti e le iniziative a cui partecipare, seguendo l’hashtag #LACULTURANONISOLA

Procida è l’isola più timida del Tirreno, quella che non è presa d’assalto dal turismo. La si sceglie per la sua natura, la sua calma e tranquillità. Il suo essere slow. Incontaminata e naturale. Affascina per i suoi borghi marinari e le sue architetture che fanno il giro del mondo. Ha una forza suggestiva ed evocativa eccezionale per i suoi paesaggi e per la sua natura geografica e sociale.

Le Terme Stufe di Nerone si rispecchiano negli stessi elementi e caratteristiche dell’isola di Arturo: un microcosmo che si stacca dal caos quotidiano, dove il tempo si ferma, dove è più facile prendersi cura di sé stessi. Entrare in contatto con la natura e le sue più belle manifestazioni come il calore dell’acqua termale o l’abbraccio forte e caloroso della sauna naturale che sprigiona il calore della terra flegrea. Chi ama Procida, ama e sceglie anche le Stufe di Nerone per tanti buoni motivi.

Le Terme e l’Arte

Per il Cofanetto regalo di Natale 2022, le Terme Stufe di Nerone hanno chiesto a Giuseppe Sticchi, un artista flegreo, di collaborare con una delle sue opere.

Sticchi è un artista attento e curioso che sperimenta diverse tecniche e materiali, collabora con le avanguardie artistiche locali, gallerie e scenografi. Ha partecipato a numerose esposizioni e mostre in Italia e all’estero. La più recente si è svolta a Taipei, a Taiwan, nel 2021.

Molte opere di Sticchi hanno come soggetto Procida e le sue vedute e per questo motivo le Terme Stufe di Nerone hanno scelto una delle sue rappresentazioni per accompagnare il regalo natalizio dedicato al benessere e alla bellezza del corpo e dell’anima.

Per il Cofanetto regalo 2022 la scelta è caduta su “Fantasie di Procida”, un’opera che l’autore ha realizzato durante il suo soggiorno e che esprime la visione che Sticchi ha dell’isola, con le chiavi di lettura che ognuno potrà utilizzare per leggere e interpretare l’isola con le sue mille sfumature.

Per visionare la produzione artistica dell’autore della copertina del Cofanetto Regalo e per approfondimenti ecco la pagina ufficiale: https://www.giuseppesticchi.it/.

Cofanetto regalo Natale 2021

Il Cofanetto regalo non ha alcuna scadenza e può essere acquistato sia online che direttamente alle Terme Stufe di Nerone. Un dono da dedicare a sé stessi e a chi si vuol bene che permette di accedere a tutti i servizi delle terme, come la sauna e il percorso termale. Inoltre da gennaio le Stufe di Nerone inaugureranno Il Giardino d’inverno, una sorpresa per gli ospiti dedicato sempre al benessere e al relax della persona.

Per maggiori info: https://www.termestufedinerone.it/it

