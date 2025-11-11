A Pomigliano apre Amangiare dedicato alla pizza nel ruoto e alla tradizione partenopea in cucina

È stato inaugurato con grande successo Amangiare, il nuovo locale di Antonio Conza e Gabriella Esposito, già fondatori di Maturazioni Pizzeria, che porta nel cuore di Pomigliano un concept dedicato alla cucina tradizionale napoletana e alla celebre pizza nel ruoto.

L’apertura ha visto una calorosa partecipazione di pubblico, accorso numeroso per scoprire e assaporare i piatti simbolo di una Napoli autentica e verace. Presente anche il parroco della Chiesa di Maria SS. Della Libera a San Vitaliano, don Francesco Stanzione, per la benedizione.

Per l’occasione, gli ospiti hanno potuto gustare una selezione di assaggi tra pizza nel ruoto e in teglia, le immancabili fritturine croccanti e asciutte – vero marchio di fabbrica anche della sede di San Giuseppe Vesuviano – e una pasta e patate con fonduta di provola che ha conquistato tutti per la sua cremosità e intensità di sapori.

«Dalla pizzeria alla cucina della tradizione, in effetti il salto non è stato molto grande – raccontano Conza ed Esposito – . Anche nelle nostre pizze abbiamo sempre mantenuto un forte legame con la cucina napoletana. Abbiamo voluto lasciare un’impronta autentica delle nostre origini, portando ad esempio la parmigiana sulla pizza. Il nostro pubblico ha sempre risposto con entusiasmo, e così abbiamo deciso di creare un luogo che potesse allietare le pause pranzo dei nostri clienti e riportarli, attraverso i sapori, ai ricordi dell’infanzia».

Il nome Amangiare nasce proprio da questa filosofia: unisce l’amore per la buona tavola e la nostalgia dei pranzi di casa, quando da bambini si giocava in giardino e la voce della mamma chiamava con la frase più dolce e familiare di tutte: “È pronto, a mangiare!”.