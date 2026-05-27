A Portici i Racconti per ricominciare parlano di Una stanza tutta per sè

Dal 29 maggio al 2 giugno alle 18:45 alla Reggia di Portici, Aula Bosco, sarà di scena Una stanza tutta per sè, nell’ambito della rassegna Racconti per ricominciare, da Virginia Woolf.

Con Lia Gusein-Zadé, Anita Mosca, Julia Primicile Carafa, con il coordinamento artistico e coreografico Elena D’Aguanno. Ideazione di Rosario Liguoro, a cura di Anita Mosca. Produzione artistica Akerusia Danza. Produzione di Ente Teatro Cronaca.

Lo spettacolo è un omaggio alla più grande scrittrice inglese del Novecento Virginia Woolf. Un tributo non solo alla sua figura, ma soprattutto alla sua scrittura, alla sua straordinaria capacità di osservare e restituire il mondo che la circondava, e alla necessità – oggi ancora attualissima – di “una stanza tutta per sé” per poter esercitare liberamente la propria arte. La forma scelta è quella della danza letteraria: un linguaggio ibrido, dove il movimento incontra la parola, e la danza dà corpo e respiro al testo. Un flusso coreografico che segue e amplifica il flusso delle parole, accompagnato dal suono dolce del clarinetto. È proprio nell’unione di questi elementi che il pensiero di Virginia Woolf si fa vivo, tangibile, presente.

La rassegna Racconti per Ricominciare è un progetto Vesuvioteatro, con la direzione artistica Claudio Di Palma; la consulenza artistica di Giulio Baffi e l’organizzazione di Dora De Martino e Geppi Liguoro

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