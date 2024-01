A San Cipriano D’Aversa il benessere porta la firma di Arturo Mentino e Debora Caterino

Insieme nella vita e nella professione, Debora Caterino e Arturo Mentino condividono con ampia soddisfazione la loro attività nel settore del massaggio e del benessere, con i loro quartier generale nella città di San Cipriano D’Aversa, in provincia di Caserta.

Debora Caterino ha 43 anni. Dal 1997 è operatrice del benessere, frequentando corsi di estetica base (dal 1997 al 1999) e avanzata (dal 2005 al 2006) presso la dott.ssa Sonia Petruzzo a Aversa. Tirocinante fino al 2004 presso una Scuola di Estetica Professionale. “Ho passione da sempre per il mondo dell’estetica” dichiara Debora, “portandomi a cercare e scoprire percorsi formativi sempre più innovativi.”

Tanti i corsi di formazione che Debora effettua nel mondo del massaggi, acquisendo quindi le competenze di Massaggio decotratturante sportivo, Massaggio viscerale e Massaggio zonale e quelle di Estetica Avanzata, Linfodrenaggio metodo Woodder, Microblanding, Makeup artist, Makeup Bridal, Lashmaker, Stone Massage, Laser Diodo. E non solo,

Debora mette sempre in primo piano l’empatia nella sua professione: “Comprendo i desideri individuali del mio Cliente, potendo immediatamente rispondere alle loro esigenze”, afferma Debora, “Offro pertanto alla clientela trattamenti personalizzati, in modo da garantire la massima soddisfazione e una esperienza di massaggio gratificante e indimenticabile, mantenendo il più elevati possibile i miei standard di professionalità, puntualità e attenzione ai dettagli”.

Nel 2019 Debora è massaggiatrice presso il Centro di Medicina Alternativa del marito, Arturo Mentino, e nello stesso anno acquisisce grazie a un corso di formazione le competenze di “Madero Terapia” e di “Coppettazione”.

Il marito di Debora, Arturo Mentino, ha 44 anni e con lui condivide da sempre professione e interessi.

Arturo è diplomato Perito Tecnico Commerciale, ma ha effettuato già dal 2001 un percorso formativo molto intenso e svariegato, acquisendo diplomi come quello di Operatore Olistico e Reiki e di Naturopata Olistico nell’indirizzo Energetico Vibrazionale, nonché altre specializzazioni ricevute con corsi svolti soprattutto presso l’Università Popolare Anteo “Nuova Era”.

Il suo percorso formativo gli ha consentito dunque di ricoprire dal 2013 (dopo anni di attività come impiegato nel settore turistico, agente commerciale, consulente finanziario e informatore scientifico) la posizione, a tempo pieno, di Naturopata, Operatore Olistico e Massaggiatore Olistico. Grazie anche alla collaborazione nello studio del padre Antonio (medico naturalista in Germania, naturopata e chiropratico), ha potuto acquisire negli anni ulteriore competenze di elevato spessore su tematiche come iridologia applicata, costituzioni e diatesi correlate a carenze di minerali, utilizzo di apparecchiature elettromedicali. Successivamente acquisisce competenze di livello avanzato nell’ambito della Hydroozone Therapy, Fisioterapia e Lavorazioni Erboristiche.

Arturo ha il suo studio, il Centro di Medicina Alternativa, al Corso Umberto I° nella città di San Cipriano D’Aversa, fornendo servizi nell’ambito della naturopatia, iridologia, intolleranze alimentari, nutrizione e tanto altro ancora. Grazie alle sua attività svolte con elevata competenza professionale, ha potuto anche essere fra gli sponsor al concorso di bellezza “Miss Vesuvio”, presenziando anche come giuria in diverse tappe locali, e ha partecipato a numerosi altri eventi di moda e spettacolo, e non per ultimo ospite in trasmissioni televisive sul tema, sia in ambito locale che regionale e nazionale.

Nel 2022 Debora e Arturo conoscono Claudia Musaj, che tiene per l’ccasione a Napoli un corso di formazione a Napoli sul cosiddetto “metodo Musaj”, a cui Debora e Arturo decidono di partecipare. La sintonia fra i due e Claudia è immediata, per via della passione che li accomuna. Ed ecco che i due seguono quindi altri corsi a firma della Musaj (“Body Massage e Remodelling, Manual Lifting Face Up), a Roma presso l’Hotel Aris condividono l’esperienza nel settore del Massaggio Embodiement Musaj (di cui Arturo copre il ruolo di docente).

Oggi Debora e Arturo si trovano a condividere l’esperienza con Claudia Musaj a Sanremo, nel Master Vip dei Massaggiatori, durante le giornate del Festival della Canzone Italiana, dal 6 al 10 febbraio. In queste occasioni, nel gruppo di lavoro diretto da Claudia, effettueranno le loro prestazioni ai Vip della kermesse musicale che ne faranno richiesta.

“Sarà una bellissima esperienza” dichiarano soddisfatti Arturo e Debora, “Siamo onorati che Claudia ci abbiano scelti per far parte del suo team di professionisti in questa importante occasione e un notevole salto in avanti per la nostra tanto amata professione”.