A santa Chiara continua la mostra sui disegni di Leonardo da Vinci: il complesso si conferma fulcro culturale della città
Prosegue al Complesso Monumentale di Santa Chiara il percorso espositivo dedicato a Leonardo da Vinci,
all’interno di uno spazio che si afferma sempre più come luogo centrale per l’arte, la storia e la progettualità culturale contemporanea.
Santa Chiara non è soltanto un sito monumentale di straordinario valore, ma un organismo culturale vivo,
capace di accogliere e sostenere iniziative espositive di primo piano, in dialogo costante con il pubblico e con le istituzioni.
In questo contesto, la presenza a Napoli dei fogli del Codice Atlantico assume un significato che va oltre l’eccezionalità dell’opera esposta:
la mostra rappresenta un tassello fondamentale nella visione di Santa Chiara come spazio deputato alla diffusione del sapere,
dove il patrimonio storico diventa piattaforma per la conoscenza e la riflessione.
Il percorso espositivo continua registrando una partecipazione attenta e numerosa, confermando l’interesse duraturo verso un progetto di alto profilo scientifico e divulgativo.
Nel Chiostro maiolicato, cuore simbolico del complesso e scrigno di opere uniche, sono presentati a rotazione sei fogli originali del Codice Atlantico della Pinacoteca Ambrosiana di Milano.
I disegni permettono di entrare nel laboratorio mentale di Leonardo, restituendo la complessità del suo metodo e la continuità tra osservazione della natura, indagine scientifica e invenzione artistica.
La mostra prosegue con un allestimento pensato per favorire una fruizione consapevole e approfondita: supporti multimediali, ingrandimenti e trascrizioni accompagnano il visitatore nella lettura dei fogli,
valorizzando il disegno come strumento di conoscenza e come luogo di sintesi tra arte e scienza.
La scelta di Santa Chiara si rivela determinante: luogo di arte e storia che, attraverso una precisa visione culturale, ospita eventi di respiro nazionale e internazionale,
contribuendo in modo significativo alla costruzione di un’offerta culturale stabile e qualificata per la città di Napoli.
In questo dialogo tra spazio, opere e pubblico, la mostra su Leonardo da Vinci continua a rappresentare un’esperienza di grande valore.
L’esposizione è realizzata dal Complesso Monumentale di Santa Chiara, grazie alla collaborazione con la Provincia Napoletana del SS. Cuore di Gesù dell’Ordine dei Frati Minori e con il FEC – Fondo Edifici di Culto,
ed è organizzata da Arthemisia in collaborazione con la Pinacoteca Ambrosiana, con il patrocinio del Comune di Napoli.
La curatela scientifica è affidata a Monsignor Alberto Rocca, con il contributo didattico e divulgativo di Costantino d’Orazio.