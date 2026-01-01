Prosegue al Complesso Monumentale di Santa Chiara il percorso espositivo dedicato a Leonardo da Vinci,

all’interno di uno spazio che si afferma sempre più come luogo centrale per l’arte, la storia e la progettualità culturale contemporanea.

Santa Chiara non è soltanto un sito monumentale di straordinario valore, ma un organismo culturale vivo,

capace di accogliere e sostenere iniziative espositive di primo piano, in dialogo costante con il pubblico e con le istituzioni.

In questo contesto, la presenza a Napoli dei fogli del Codice Atlantico assume un significato che va oltre l’eccezionalità dell’opera esposta:

la mostra rappresenta un tassello fondamentale nella visione di Santa Chiara come spazio deputato alla diffusione del sapere,

dove il patrimonio storico diventa piattaforma per la conoscenza e la riflessione.

Il percorso espositivo continua registrando una partecipazione attenta e numerosa, confermando l’interesse duraturo verso un progetto di alto profilo scientifico e divulgativo.

Nel Chiostro maiolicato, cuore simbolico del complesso e scrigno di opere uniche, sono presentati a rotazione sei fogli originali del Codice Atlantico della Pinacoteca Ambrosiana di Milano.

I disegni permettono di entrare nel laboratorio mentale di Leonardo, restituendo la complessità del suo metodo e la continuità tra osservazione della natura, indagine scientifica e invenzione artistica.

La mostra prosegue con un allestimento pensato per favorire una fruizione consapevole e approfondita: supporti multimediali, ingrandimenti e trascrizioni accompagnano il visitatore nella lettura dei fogli,

valorizzando il disegno come strumento di conoscenza e come luogo di sintesi tra arte e scienza.

La scelta di Santa Chiara si rivela determinante: luogo di arte e storia che, attraverso una precisa visione culturale, ospita eventi di respiro nazionale e internazionale,

contribuendo in modo significativo alla costruzione di un’offerta culturale stabile e qualificata per la città di Napoli.

In questo dialogo tra spazio, opere e pubblico, la mostra su Leonardo da Vinci continua a rappresentare un’esperienza di grande valore.

L’esposizione è realizzata dal Complesso Monumentale di Santa Chiara, grazie alla collaborazione con la Provincia Napoletana del SS. Cuore di Gesù dell’Ordine dei Frati Minori e con il FEC – Fondo Edifici di Culto,

ed è organizzata da Arthemisia in collaborazione con la Pinacoteca Ambrosiana, con il patrocinio del Comune di Napoli.

La curatela scientifica è affidata a Monsignor Alberto Rocca, con il contributo didattico e divulgativo di Costantino d’Orazio.