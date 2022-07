A Villa Fondi una serata talk sulla serie tv “L’Amica Geniale” 

Si terrà venerdì 29 luglio, alle ore 20.30, nella splendida cornice di Villa Fondi De Sangro a Piano di Sorrento (Na), la serata talk sulla serie tv “L’Amica Geniale” in compagnia di alcuni attori del cast. Presenze già annunciate quelle di Giovanni Amura, Giovanni Buselli, Elvis Esposito, Rosaria Langellotto e Francesca Montuori.

L’evento del 29 luglio prossimo è organizzato dall’ Ass. Culturale Archimede, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Piano di Sorrento, nell’ambito della rassegna estiva “Estate Blu 2022”. Presentazione a due, curata dalla giornalista e scrittrice Anna Chiara Delle Donne e dal giornalista Biagio Verdicchio.

L’intero talk sarà accompagnato da momenti canori – voce di Martina Russo, alla chitarra Sergio Sepe – con l’esecuzione di alcuni brani musicali tratti dalla terza stagione della serie “Storia di chi fugge e di chi resta” (regia di Daniele Luchetti) in onda la scorsa primavera.

Il terzo capitolo della tetralogia di Elena Ferrante racconta la storia d’Italia compresa tra il boom economico anni ’60 e la strategia della tensione degli anni ’70.

Il cast ricorderà sulla terrazza di Villa Fondi tutte le emozioni vissute sul set: dalla storia di amicizia tra Lila ed Elena alle sfumature d’attualità dei personaggi da loro interpretati. I giovani attori ospiti del talk hanno concluso con bravura e coraggio al termine della terza stagione la loro esperienza, ma non sembrano affatto intenzionati ad abbandonare la carriera artistica.

La serie evento de “L’Amica Geniale” ha contribuito a riposizionare clamorosamente le produzioni italiane sul mercato internazionale: 130 i paesi nel mondo in cui è stata venduta, America del Nord e Cina i mercati in cui è diventata un fenomeno.

Un piccolo capolavoro, un orgoglio tricolore, reso possibile dalla forza della storia – tratta dai best seller di Elena Ferrante, a sua volta una delle poche scrittrici italiane capaci di scalare con dinamismo epico le classifiche mondiali – e dall’alleanza di Rai Fiction con Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside e con HBO.

Un successo certificato in questi anni da oltre 6 milioni di spettatori di media e 10,8 contatti su Rai Play, ma soprattutto + 30% di ascolti sul pubblico giovane tra i 14 e 30.