Accadde Oggi, i fatti del 1 agosto

Oggi 1 agosto 2020 è il 214esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:59 e tramonta alle 20:18. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Capricorno.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 1 agosto.

1774 – Scoperta ufficiale dell’ossigeno a opera di Joseph Priestley

L’ossigeno venne scoperto dal farmacista svedese Karl Wilhelm Scheele nel 1771, ma la sua scoperta non venne immediatamente riconosciuta, mentre quella indipendente fatta nel 1774 da Joseph Priestley (1733-1804) ricevette maggiore riconoscimento pubblico. Priestley infatti scoprì l’esistenza di un gas, che oggi chiamiamo ossigeno, constatando che era piacevole a respirarsi e che i topi diventavano particolarmente vivaci quando venivano posti in una campana di vetro contenente questo gas e che una fiamma sotto una campana di vetro continuava a bruciare più a lungo introducendo questo gas. Antoine Laurent de Lavoisier (1734-1794) ripeté gli esperimenti di Priestley e tra il 1775 e il 1780 diede i nomi ai due principali componenti dell’aria: l’“ossigeno”, che vuol dire “genero acido”, e l’”azoto”, che significa “senza vita”. Ma solo nel 1777, Scheele riconobbe l’ossigeno come un componente dell’aria. Nel 1781 Lavoisier ne accertò la funzione indispensabile per i fenomeni di respirazione e di combustione.

1831 – Apertura del London Bridge.

Il London Bridge è uno dei principali ponti sul Tamigi situato a Londra che collega la City of London al borgo londinese di Southwark. Dal punto di vista nautico esso delimita anche l’area del Pool of London e si trova tra il Cannon Street Railway Bridge e il più celebre Tower Bridge con cui sovente viene confuso. Sebbene l’attuale ponte sia stato inaugurato soltanto nel 1972, nel corso dei secoli vi sono stati svariati ponti con questo nome e la loro ubicazione, come la loro storia, sono in assoluto le più antiche di tutti i ponti della capitale britannica.

1926 – Nasce la Società Sportiva Calcio Napoli

La Società Sportiva Calcio Napoli, meglio nota come Napoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano. Fondata nel 1926 con il nome di Associazione Calcio Napoli, assunse poi la denominazione di SSC Napoli nel 1964. In seguito al fallimento della società nel 2004, il presidente Aurelio De Laurentiis fonda la Napoli Soccer che ne rileva il titolo sportivo e viene iscritta alla Serie C1, per poi ritornare alla denominazione precedente con la promozione in Serie B nel 2006. Il colore sociale è l’azzurro, mentre la mascotte è il Ciuccio, originariamente un cavallo inalberato. Gioca le partite interne allo stadio San Paolo, inaugurato nel 1959.

Oggi nasceva – Yves Saint Laurent

Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent noto semplicemente come Yves Saint Laurent (Orano, 1º agosto 1936 – Parigi, 1º giugno 2008) è stato uno stilista francese, tra i più famosi e conosciuti creatori di moda del XX secolo.

I santi venerati oggi

– Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori

Vescovo e dottore della Chiesa

– San Pietro Favre

Gesuita