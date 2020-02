Accadde Oggi, i fatti del 1 febbraio

Oggi 1 febbraio 2020 è il 32esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:14 e tramonta alle 17:19. La luna è in fase primo quarto e il segno lunare di oggi è Toro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 1 febbraio.

1884 – Viene pubblicata la prima edizione dell’Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) è il nome con cui si indica comunemente il New English Dictionary on Historical Principles, monumentale dizionario storico della lingua inglese antica e moderna pubblicato dalla casa editrice Oxford University Press. Fu promosso dalla Philological Society di Londra nel 1857. Il lavoro di compilazione iniziò a pieno regime nel 1879 sotto l’energica direzione di Sir James Murray. Cominciata nel 1884, la pubblicazione si concluse nel 1928 col dodicesimo volume. Nel 1933 ne fu pubblicata una edizione ridotta (Shorter Oxford Dictionary) che ha conosciuto diverse edizioni successive. Le sue definizioni sono ordinate per lo più tenendo conto della prima comparsa di ciascun lemma e sono illustrate da citazioni (con indicazione della data, quando possibile) tratte dalla letteratura e da altre fonti. Una seconda edizione in 20 volumi è stata pubblicata nel 1989.

1896 – A Torino viene rappresentata per la prima volta l’opera di Giacomo Puccini La Bohème

La bohème è un’opera in quattro quadri di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, ispirato al romanzo di Henri Murger Scene della vita di Bohème. Per completare il lavoro Puccini impiegò tre anni di lavoro passati fra Milano, Torre del Lago e la Villa del Castellaccio vicino Uzzano, messa a disposizione dal conte Orsi Bertolini. Qui completò il secondo e terzo atto, come da lui annotato con una scritta rimasta sui muri della villa. L’orchestrazione della partitura procedette invece speditamente e fu completata una sera di fine novembre del 1895. Meno di due mesi dopo, il 1º febbraio 1896, La bohème fu rappresentata per la prima volta al Teatro Regio di Torino, con Evan Gorga, Cesira Ferrani, Antonio Pini Corsi, Camilla Pasini e Michele Mazzara, diretta dal ventinovenne maestro Arturo Toscanini, con buon successo di pubblico, mentre la critica ufficiale, dimostratasi all’inizio piuttosto ostile, dovette presto allinearsi ai generali consensi.

1977 – Hanno ufficialmente inizio le trasmissioni a colori della RAI

L’1 febbraio 1977, dopo una lunga battaglia tecnica e politica, in Italia debutta ufficialmente la televisione a colori. Le trasmissioni a colori, iniziate in via sperimentale fin dai primi anni Settanta, (alla Rai Rosanna Vaudetti conduce la prova tecnica delle Olimpiadi di Monaco nel 1972, diventando il primo volto trasmesso in Italia a colori) avviene con diversi sistemi a giorni alterni. Le prime trasmissioni a colori iniziano ufficialmente solo 10 anni dopo rispetto ad altri paesi europei e agli Stati Uniti, principalmente per l’opposizione di alcuni personaggi politici, preoccupati che la tv a colori potesse minare l’allora precaria situazione economica italiana, oltre che scatenare una sfrenata corsa all’acquisto da parte delle famiglie italiane.

Oggi nasceva – Clark Gable

William Clark Gable (Cadiz, 1º febbraio 1901 – Los Angeles, 16 novembre 1960) è stato un attore statunitense. Dotato di grande fascino, carisma e di una forte presenza scenica, dagli anni trenta fino alla sua morte, fu una delle maggiori stelle della cinematografia mondiale; il suo nome è indissolubilmente legato all’interpretazione di Rhett Butler nello storico film Via col vento (1939), vincitore di 10 Premi Oscar incluso miglior film. L’American Film Institute ha inserito Gable al settimo posto tra le più grandi star della storia del cinema.

