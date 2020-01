Accadde Oggi, i fatti del 1 gennaio

Oggi 1 gennaio 2020 è il primo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:27 e tramonta alle 16:45. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Pesci.

1788 – Viene pubblicata la prima edizione del The Times

Nel 1788 Viene pubblicata a Londra la prima edizione del The Times, quotidiano britannico destinato a diventare famoso in tutto il mondo, grazie all’iniziativa dell’uomo d’affari londinese John Walter di creare un giornale indipendente dai partiti e senza un vera e propria classe sociale di riferimento.

1808 – Negli Stati Uniti viene bandita l’importazione di schiavi

Gli Stati Uniti criminalizzarono il commercio internazionale degli schiavi nel 1808 e resero la schiavitù incostituzionale nel 1865 come risultato della guerra civile americana. Lo storico James M. McPherson definì un abolizionista “come colui che prima della guerra civile era agitato per l’abolizione immediata, incondizionata e totale della schiavitù negli Stati Uniti.” Egli non incluse gli attivisti anti schiavisti come Abramo Lincoln, presidente degli Stati Uniti durante la guerra civile, o il Partito Repubblicano, che prevedeva la progressiva fine della schiavitù.

1851 – Viene emesso il primo francobollo in Italia

Il francobollo fece la sua prima comparsa in Italia il 1º giugno del 1850, quando il Regno Lombardo-Veneto emise la sua prima serie denominata “Aquila Bicipite”, che comprendeva cinque valori diversi. Nel giro di pochi mesi quasi tutti gli altri stati italiani preunitari si dotarono di francobolli: il 1º gennaio 1851 il Regno di Sardegna diede alle stampe la sua prima serie, il 20 centesimi (per tutto lo Stato) ed il 5 centesimi (per la città) recante l’effigie di Vittorio Emanuele II, mentre il 1º aprile successivo fu la volta del Granducato di Toscana con una serie di sei valori in crazie che raffiguravano il marzocco, stemma del granducato. Gli altri stati preunitari seguirono a ruota: il 1º gennaio 1852 lo Stato Pontificio e nel giugno dello stesso anno il Ducato di Modena e il Ducato di Parma.

Oggi nasceva – Claudio Villa

Claudio Villa, nome d’arte di Claudio Pica (Roma, 1º gennaio 1926 – Padova, 7 febbraio 1987), è stato un cantante e attore cinematografico italiano. Occasionalmente fu anche autore, con 35 canzoni depositate a suo nome. Nell’arco della sua carriera ha venduto 45 milioni di dischi in tutto il mondo. Vanta assieme a Domenico Modugno il primato di vittorie (quattro) al Festival di Sanremo: nel 1955, con Buongiorno tristezza; nel 1957 con Corde della mia chitarra; nel 1962, con Addio… addio, proprio in coppia con Modugno, e nel 1967, con Non pensare a me. Vinse inoltre la serata degli autori indipendenti, istituita fuori concorso in occasione del Festival del 1957, con Ondamarina. Per il temperamento fiero fu soprannominato il Reuccio durante una puntata dello spettacolo Rosso e nero, condotta da Corrado.

I santi venerati oggi

– Maria Santissima Madre di Dio

– Sant’ Almachio

Martire

– Beato Andrea Gomez Saez

Sacerdote salesiano, martire

– Beata Caterina Solaguti

Vergine mercedaria

– San Chiaro

Abate di S. Marcello di Vienne

– San Davide III il Restauratore

Re di Georgia

– Sant’ Eugendo

Abate di Condat

– San Frodoberto

Abate di Moutier-La Celle

– San Fulgenzio di Ruspe

Vescovo

– Beati Giovanni Battista e Renato Lego

Martiri

– Beato Giovanni da Montecorvino

– San Giuseppe Maria Tomasi

Cardinale, teatino

– San Giustino di Chieti

Vescovo

– San Guglielmo di Volpiano

Abate di S. Benigno di Digione

– Beato Luigi (Lojze) Grozde

Martire

– Beato Mariano (Marian) Konopinski

Sacerdote e martire

– Sant’ Odilone di Cluny

Abate

– San Sigismondo (Zygmunt) Gorazdowski

Sacerdote

– Beato Ugolino da Gualdo Cattaneo

Eremita

– San Vincenzo Maria Strambi

Vescovo, passionista