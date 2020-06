Accadde Oggi, i fatti del 1 giugno

Oggi 1 giugno 2020 è il 153esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:33 e tramonta alle 20:29. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Bilancia.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 1 giugno.

1479 – Viene fondata l’Università di Copenaghen

L’Università di Copenaghen è stata fondata nel 1479 ed è l’università più antica della Danimarca. Nel periodo che intercorre tra la chiusura dello Studium Generale di Lund nel 1536 e l’istituzione dell’Università di Aarhus alla fine degli anni venti, è stata l’unica università della Danimarca. L’università divenne un centro di apprendimento teologico della Chiesa cattolica, ma comprendeva anche le facoltà di diritto, medicina e filosofia. L’università venne ristabilita nel 1537 dopo la Riforma luterana e trasformata in un seminario evangelico-luterano. Tra il 1675 e il 1788, l’università introdusse il concetto di esami di laurea. Un esame per la teologia è stato aggiunto nel 1675, seguito da uno per la giurisprudenza nel 1736. Dal 1788, tutte le facoltà richiesero un esame prima di conseguire una laurea.

1495 – Il frate John Cor registra il primo lotto conosciuto di Scotch whisky

Narra la leggenda che nell’antico mondo gaelico il primo whisky era di singolo malto, denso e dal sapore molto affumicato. Ma se vogliamo fare riferimento alla prima testimonianza scritta che parli di whisky, dobbiamo risalire alla Scozia del 1495, dove il governo per ordine del Re James IV, commissionò otto barili del famoso distillato a friar John Cor, anche se sicuramente era già prodotto da secoli. E pare che fosse proprio il giorno 1 giugno.

1967 – Viene pubblicato in Inghilterra Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band è l’ottavo album della discografia ufficiale dei Beatles. Messo in commercio giovedì 1º giugno 1967, è fra i più famosi della storia del rock e uno dei primi concept album della musica rock. Sgt. Pepper occupa la prima posizione nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi pubblicata dalla rivista Rolling Stone. Secondo una stima delle vendite dei dischi musicali riportata dalla stampa, Sgt. Pepper ha totalizzato più di 32 milioni di copie vendute. L’album vinse un Grammy Award nel 1967 come miglior album dell’anno.

Oggi nasceva – Marilyn Monroe

Marilyn Monroe, pseudonimo di Norma Jeane Mortenson Baker (Los Angeles, 1º giugno 1926 – Los Angeles, 5 agosto 1962), è stata un’attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica statunitense, ricordata come una delle più grandi attrici nella storia del cinema.

I santi venerati oggi

– San Giustino

Martire

– Beato Alfonso Navarrete

Martire

– Sant’ Annibale Maria Di Francia

Sacerdote, Fondatore

– San Caprasio di Lérins

Abate