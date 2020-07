Accadde Oggi, i fatti del 1 luglio

Oggi 1 luglio 2020 è il 183esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:35 e tramonta alle 20:38. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Scorpione.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 1 luglio.

1870 – Nasce il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d’America (in inglese United States Department of Justice abbr. DOJ), fondato durante la presidenza di Ulysses S. Grant, è il dicastero del governo federale statunitense che si occupa delle politiche giudiziarie. I compiti del dipartimento sono quelli di vigilare sul rispetto delle leggi federali, di rappresentare gli Stati Uniti nelle cause giudiziarie[1] e gestire il sistema carcerario federale. A capo del dipartimento vi è il Procuratore generale, un ministro che siede nel Gabinetto. L’attuale Procuratore è William Pelham Barr.

1903 – Maurice Garin vince la prima tappa del primo Tour de France

Il Tour de France 1903, prima edizione della “Grande Boucle”, si svolse in sei tappe dal 1º a 19 luglio 1903, per un percorso totale di 2 428 km. Fu vinto da Maurice Garin, in quella che sarà la sua prima e unica vittoria nella corsa. Dietro al vincitore Garin, che terminò in 94h33’14”, si piazzarono sul podio gli altri francesi Lucien Pothier (secondo classificato) e Fernand Augereau (terzo). Garin fu leader della corsa dalla prima all’ultima tappa, primato che sarà poi eguagliato da altri corridori. Ognuno dei componenti del primo podio della storia della corsa non riuscirà più ad arrivare nelle prime tre posizioni nelle successive edizioni. Al Tour de France 1903 parteciparono 84 corridori e solo in 21 riuscirono ad arrivare alla fine. Garin fu anche il corridore che vinse più tappe (tre sulle sei totali).

1967 – Le poste italiane introducono il CAP, il codice di avviamento postale

Il codice di avviamento postale italiano (acronimo CAP) è un codice postale utilizzato dalle società operanti nel campo dei servizi postali per distinguere e designare il luogo fisico di destinazione della corrispondenza. È stato introdotto in Italia nel 1967, e attivato ufficialmente il 1º luglio. Si tratta di un codice numerico.

Oggi nasceva – Diana Spencer

Diana Frances Spencer, conosciuta anche come Lady Diana, Lady Di (in Italia) e Lady D (nel Regno Unito) (Sandringham, 1º luglio 1961 – Parigi, 31 agosto 1997), è stata dal 1981 al 1996 consorte di Carlo, principe di Galles, erede al trono del Regno Unito. Dopo il divorzio dal coniuge, mantenne il titolo di Principessa di Galles, ma senza il trattamento di Altezza Reale, pur rimanendo membro ufficiale della famiglia reale come madre del futuro re, fatto verificatosi per la prima volta nella storia della famiglia reale britannica.

I santi venerati oggi

– Sant’ Aronne

Fratello di Mosè

– Santa Ester

Regina