Accadde Oggi, i fatti del 1 marzo

Oggi 1 marzo 2020 è il 61esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:36 e tramonta alle 17:54. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Toro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 1 marzo.

1872 – Viene istituito il Parco Nazionale di Yellowstone

Il Parco nazionale di Yellowstone (Yellowstone National Park) si trova negli Stati Uniti d’America e più precisamente nell’estremo settore nord-occidentale dello Stato del Wyoming e sconfina, per un piccolo tratto, negli Stati del Montana (a Nord) e dell’Idaho (a Ovest), occupando un’ampia zona delle Montagne Rocciose. Il nome Yellowstone (pietra gialla) deriva dai fenomeni vulcanici attivi e la pietra gialla probabilmente deriva dallo zolfo presente in zona; è il nucleo centrale del Greater Yellowstone Ecosystem, uno dei più grandi ecosistemi intatti della zona temperata rimasto sulla Terra, oltre ad essere il più antico Parco nazionale del mondo (fondato nel 1872 durante la presidenza di Ulysses S. Grant) e la più grande area protetta statunitense e, dal 1978, dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Nel 2015, il Parco è stato visitato da più di 4.000.000 di persone.

1873 – La E. Remington and Sons inizia la produzione della prima macchina da scrivere pratica

La macchina da scrivere Sholes and Glidden (conosciuta anche come Remington No. 1) è stata la prima macchina per scrivere di successo commerciale: nel 1865 Philo Remington trasformò in società per azioni la E. Remington and Sons, fabbrica d’armi, e volle diversificare la sua produzione. L’inventore statunitense Christopher Sholes, con l’aiuto dello stampatore Samuel W. Soule e del meccanico dilettante Carlos S. Glidden, provò a progettare una macchina per scrivere a partire dal 1867. Soule abbandonò subito dopo il progetto e venne sostituito da James Densmore, che comprò il brevetto e ne finanziò lo sviluppo. Dopo alcuni tentativi di produzione in serie falliti, la macchina venne rilevata nel 1873 dalla E. Remington and Sons e raggiunse la commercializzazione, dopo alcune rifiniture apportate dai nuovi proprietari.

1938 – Viene fondata la Samsung

Samsung è un’azienda multinazionale sudcoreana fondata il 1º marzo 1938 da Lee Byung-chul a Taegu, nell’attuale Corea del Sud. Comprende filiali in 58 paesi nonché numerose aziende affiliate, la maggior parte con il nome madre Samsung, ed è il maggior conglomerato (chaebol) sudcoreano. Nel corso del tempo, il gruppo si è diversificato in aree quali trasformazione dei prodotti alimentari, prodotti tessili, assicurazioni, titoli e vendita al dettaglio. Samsung nell’industria dell’elettronica alla fine degli anni ’60 e alla metà degli anni ’70 sia nell’edilizia che nella cantieristica navale: queste le aree che avrebbero guidato la sua successiva crescita. Dopo la morte di Lee nel 1987, venne divisa in quattro gruppi di lavoro – Samsung Group, Shinsegae Group, CJ Group e Hansol Group. Dal 1990, Samsung ha sempre più globalizzato le sue attività e l’elettronica; in particolare, i suoi telefoni cellulari e semiconduttori sono diventati la sua più importante fonte di reddito. A partire dal 2017, il valore del suo marchio è stato qualificato come il sesto tra quelli più alti nella classifica mondiale.

Oggi nasceva – Enzo Avitabile

Enzo Avitabile, all’anagrafe Vincenzo Avitabile (Napoli, 1º marzo 1955), è un sassofonista, compositore e cantautore italiano. Ha scritto oltre 300 opere per quartetti, orchestre da camera e orchestre sinfoniche, è autore delle musiche per orchestra sinfonica e coro dell’opera Il Vangelo di Pippo Del Bono. Nel corso della sua carriera si è esibito in varie manifestazioni come Womad Festival, London Jazz Festival, Umbria Jazz, Montreal Jazz Festival, Sziget Festival, Primo Maggio, Concerto di Capodanno a Napoli, con tour in tutto il mondo. Il 27 marzo 2017 vince due premi David di Donatello per la colonna sonora del film Indivisibili di Edoardo De Angelis: Miglior musicista e Migliore canzone originale (Abbi pietà di noi). Il 1º luglio 2017 vince anche ai Nastri d’argento. Un anno dopo, viene chiamato a partecipare al Festival di Sanremo 2018 in coppia con Peppe Servillo nella categoria Campioni con la canzone Il coraggio di ogni giorno, classificandosi dodicesimo.

I santi venerati oggi

– Sant’ Albino di Angers

Vescovo

– San Agnese Cao Kuiying

Vedova, martire

– Beato Cristoforo da Milano

Domenicano

– San David di Menevia (del Galles)

Vescovo