Accadde Oggi, i fatti del 10 gennaio

Oggi 10 gennaio 2020 è il decimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:27 e tramonta alle 16:53. La luna è in fase piena e il segno lunare di oggi è Cancro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 10 gennaio.

1863 – Inaugurata la metropolitana di Londra

La North Metropolitan Railway, inaugurata a Londra nel 1863, fu la prima ferrovia sotterranea al mondo. Un evento che diede impulso allo sviluppo dei collegamenti all’interno delle grandi città, aprendo la strada a un nuovo mezzo di trasporto: la metropolitana! La crescita della popolazione e delle attività economiche nella capitale dell’Impero britannico aveva alimentato, nella prima metà del XIX secolo, un rapido sviluppo delle linee ferroviarie. Ciononostante, permanevano forti disagi negli spostamenti, in particolare tra i capolinea e il centro cittadino o tra i primi e la periferia, distanziati tra loro da diversi chilometri. Di qui, nel 1851, si arrivò al progetto di una nuova linea ferroviaria, che corresse lungo la valle del fiume Fleet e migliorasse i collegamenti tra i due grandi capolinea di Paddington e King’s Cross. Tra intoppi e ripensamenti, partirono i lavori ma durarono più del previsto per i numerosi ostacoli di natura tecnica legati alla complessità dell’opera, che rendeva inadeguati i mezzi a disposizione. Per realizzarla si dovette ricorrere alla manodopera di migliaia di operai e all’abilità dei migliori ingegneri del paese, diretti da John Flower.

1929 – Tintin, un personaggio dei fumetti creato da Hergé, fa il suo debutto. Sarà pubblicato in oltre 200 milioni di copie in 40 lingue

Tintin è un personaggio immaginario protagonista della serie a fumetti belga Le avventure di Tintin ideata e disegnata da Hergé comunemente ritenuto antesignano e modello di riferimento dello stile della linea chiara della scuola franco-belga. Tintin è un giovane reporter belga, protagonista di avventure in ogni parte del mondo insieme all’inseparabile cagnolino Milù (Milou). A partire dal nono albo della serie Il granchio d’oro è affiancato dal collerico capitano Haddock, e a partire dal dodicesimo albo Il tesoro di Rackam il Rosso, dallo scienziato Trifone Girasole. Di Tintin non si conosce nulla, né famiglia né l’età; si sa che è un reporter, anche se non lo vediamo mai al lavoro. Per giustificare i suoi impegni in giro per il mondo senza un’evidente fonte di reddito, l’autore Hergé lo fa partecipare a una fortunata caccia al tesoro, che (evidentemente) permette a lui e ai suoi amici, il Capitano Haddock e il bizzarro Professor Girasole di vivere di rendita.

2000 – Viene trasmesso in Italia il primo episodio dei Pokémon, su Italia 1

Pokémon, in giapponese Pocket Monsters, è una serie televisiva anime basata sulla saga video ludica omonima, trasmessa dall’emittente giapponese TV Tokyo a partire dal 1997 e distribuita in 74 paesi. In Giappone l’anime è composto da cinque serie: Pocket Monsters, Pocket Monsters Advanced Generation, Pocket Monsters Diamond & Pearl, Pocket Monsters Best Wishes! e Pocket Monsters XY. Negli Stati Uniti d’America ed in Europa le serie sono state ulteriormente suddivise in diciotto stagioni.

Oggi nasceva – George Foreman

George Edward Foreman (Marshall, 10 gennaio 1949) è un ex pugile statunitense. Soprannominato Big George, fu protagonista di una singolare e lunghissima carriera – protrattasi dal 1969 al 1977 e dal 1987 al 1997 – nel corso della quale fu due volte campione del mondo dei pesi massimi.

I santi celebrati oggi

– Sant’ Aldo

Eremita

– Sant’ Agatone

Papa

– Beata Anna degli Angeli Monteagudo

Domenicana

– Sant’ Arconzio di Viviers

Vescovo

– Beato Benincasa

Abate di Cava

– San Domiziano di Melitene

Vescovo

– Beato Egidio (Bernardino) Di Bello

Eremita francescano

– Santa Francesca Salesia (Leonia Aviat)

Religiosa, fondatrice

– San Gregorio di Nissa

Vescovo

– Beato Gregorio X

Papa