Accadde Oggi, i fatti del 10 giugno

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 10 giugno.

1924 – Delitto Matteotti

Fu rapito e assassinato da una squadra fascista capeggiata da Amerigo Dumini per volontà esplicita di Benito Mussolini[, a causa delle sue denunce dei brogli elettorali attuati dalla nascente dittatura nelle elezioni del 6 aprile 1924 e delle sue indagini sulla corruzione del governo, in particolare sulla vicenda delle tangenti della concessione petrolifera alla Sinclair Oil. Matteotti, nel giorno del suo omicidio (10 giugno) avrebbe dovuto infatti presentare un nuovo discorso alla Camera dei deputati, dopo quello sui brogli del 30 maggio, in cui avrebbe rivelato le sue scoperte riguardanti lo scandalo finanziario coinvolgente anche Arnaldo Mussolini, fratello minore del Duce. Il corpo di Matteotti fu ritrovato circa due mesi dopo, dal brigadiere Ovidio Caratelli.

1935 – A New York viene fondata l’associazione Alcolisti Anonimi

Il 10 giugno 1935 viene fondata a New York l’associazione Alcolisti Anonimi. Oggi diffusa in tutto il mondo, si occupa del recupero delle persone con problemi di dipendenza da alcool attraverso la helper therapy, cioè l’aiuto dell’alcolista che ha smesso di bere alle persone che hanno problemi ad uscire dalla dipendenza. I problemi vengono affrontati con una terapia di gruppo, chiamato gruppo di auto mutuo aiuto.

1981 – La tragedia di Vermicino

L’incidente di Vermicino fu un avvenimento accaduto in Italia il 10 giugno 1981 che causò la morte di un bambino, Alfredo Rampi detto Alfredino, caduto in un pozzo artesiano in via Sant’Ireneo, in località Selvotta, una piccola frazione di campagna vicino a Frascati, situata lungo la via di Vermicino, che collega Roma sud a Frascati nord. Dopo quasi tre giorni di inutili tentativi di salvataggio, il bambino morì dentro il pozzo a una profondità di circa 60 metri. La vicenda ebbe grande risalto sulla stampa e nell’opinione pubblica italiana, con la diretta televisiva della Rai durante le ultime 18 ore del caso.

Oggi nasceva – Nadia Toffa

Nadia Toffa (Brescia, 10 giugno 1979 – Brescia, 13 agosto 2019) è stata una conduttrice televisiva e giornalista italiana, nota per il ruolo di inviata e conduttrice del programma televisivo di Italia 1 Le Iene.

