Accadde Oggi, i fatti del 10 luglio

Oggi 10 luglio 2020 è il 192esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:40 e tramonta alle 20:36. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Pesci.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 10 luglio.

1976 – Nube tossica di Seveso

Il disastro di Seveso è il nome con cui si ricorda l’incidente, avvenuto il 10 luglio 1976 nell’azienda ICMESA di Meda, che causò la fuoriuscita e la dispersione di una nube della diossina TCDD, una sostanza chimica fra le più tossiche. Il veleno investì una vasta area di terreni dei comuni limitrofi della bassa Brianza, particolarmente quello di Seveso. Il disastro, che ebbe notevole risonanza pubblica e a livello europeo, portò alla creazione della direttiva 82/501/CEE nota anche come direttiva Seveso. Si trattò del primo evento nel quale la diossina era uscita da una fabbrica e aveva colpito la popolazione e l’ambiente circostante. Secondo una classifica del 2010 del periodico Time, l’incidente è all’ottavo posto tra i peggiori disastri ambientali della storia. Il sito americano CBS ha inserito il disastro tra le 12 peggiori catastrofi umane ambientali di sempre.

2008 – Apple introduce l’App Store

L’App Store è uno strumento realizzato da Apple disponibile per iPhone, iPod touch, iPad e Macintosh che permette agli utenti di scaricare e acquistare applicazioni disponibili in iTunes Store. Questo software è uno store non alternativo per il sistema operativo iOS, iPadOS e macOS. Le applicazioni possono essere sia gratuite che a pagamento, e possono essere scaricate direttamente dal dispositivo o su un computer. L’App Store è stato aperto il 10 luglio 2008 tramite un aggiornamento software di iTunes. Al 13 giugno 2016 sono disponibili in App Store più di due milioni di applicazioni sviluppate da terze parti, con oltre 130 miliardi di download.

2011 – Viene pubblicato l’ultimo numero del giornale News of the World

Il News of the World è stato un settimanale britannico fondato il 1º ottobre 1843 pubblicato ogni domenica fino al 10 luglio 2011. Era pubblicato dalla testata del Gruppo di News International, a sua volta di proprietà della News Corporation. Il giornale si concentrava soprattutto sul mondo delle celebrità fornendo notizie di scoop e scandali. Con una media vendite di 2.868.850 copie settimanali nel mese di agosto 2010, il News of the World è stato il più venduto giornale in lingua inglese nel mondo.

Oggi nasceva – Marcel Proust

Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust (Parigi, 10 luglio 1871 – Parigi, 18 novembre 1922) è stato uno scrittore, saggista e critico letterario francese, la cui opera più nota è il monumentale romanzo Alla ricerca del tempo perduto (À la recherche du temps perdu) pubblicato in sette volumi tra il 1913 e il 1927. La sua vita si snoda nel periodo compreso tra la repressione della Comune di Parigi e gli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale; la trasformazione della società francese in quel periodo, con la crisi dell’aristocrazia e l’ascesa della borghesia durante la Terza Repubblica francese, trova nell’opera maggiore di Proust un’approfondita rappresentazione del mondo dell’epoca in questione. L’importanza di questo autore, considerato uno dei maggiori scrittori della letteratura francese, è legata alla potenza espressiva della sua originale scrittura e alle minuziose descrizioni dei processi interiori legati al ricordo e al sentimento umano; la Recherche infatti è un viaggio nel tempo e nella memoria che si snoda tra vizi e virtù.

I santi venerati oggi

– Sante Rufina e Seconda

Martiri di Roma

– Santi Antonio Nguyen Hûu (Nam) Quynh e Pietro Nguyen Khac Tu

Martiri

– Sant’ Apollonio di Sardi

Martire

– Santi Bianore e Silvano

Martiri

– San Canuto IV

Re di Danimarca

– Santi Gennaro e Marino

Martiri

– Beate Maria Gertrude da S. Sofia de Ripert d’Alauzin e Agnese del Gesù (Silvia) de Romillon

Martiri

– Beati Martiri di Damasco

– San Pascario di Nantes

Vescovo