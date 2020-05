Accadde Oggi, i fatti del 10 maggio

Oggi 10 maggio 2020 è il 131esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:50 e tramonta alle 20:09. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Capricorno.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 10 maggio.

1752 – Benjamin Franklin effettua il primo esperimento di funzionamento del parafulmine

Il 10 maggio 1752 lo scienziato Benjamin Franklin, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d’America, effettua il primo esperimento di funzionamento del parafulmine, un dispositivo atto ad attrarre e disperdere le scariche elettriche atmosferiche. Franklin propose l’utilizzo di una lunga asta metallica installata verticalmente sulla costruzione o sull’oggetto che si vuole difendere dal fulmine e collegata a terra mediante opportuni conduttori che favoriscono la dispersione della scarica elettrica.

1872 – Victoria Woodhull diventa la prima donna candidata alla Presidenza degli Stati Uniti

Victoria Claflin Woodhull (Homer, 23 settembre 1838 – Bredon, 9 giugno 1927) è stata un’attivista statunitense dei diritti femminili e prima donna candidata alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America del 1872.

1908 – Viene celebrata per la prima volta la Festa della mamma

La festa della mamma è una ricorrenza civile in alcuni Paesi del mondo, celebrata in onore della figura della madre, della maternità e dell’influenza sociale delle madri. Non esiste un unico giorno dell’anno in grado di accomunare tutti gli Stati in cui l’evento è festeggiato: in quasi due terzi di questi Paesi la festa è celebrata nel mese di maggio, mentre circa un quarto di essi la festeggia a marzo. In Italia la festa cade la seconda domenica di maggio. In gran parte degli Stati europei, negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia e in numerosi altri Paesi la festa cade nella seconda domenica di maggio; a San Marino si festeggia il 15 marzo; in Spagna e Portogallo la prima domenica di maggio; nei paesi balcanici l’8 marzo; in molti paesi arabi la festa cade invece nel giorno dell’equinozio di primavera. Per un elenco completo delle date in cui ricorre la festa, si veda il paragrafo festa della mamma nel mondo.

Oggi nasceva – Ettore Scola

Ettore Scola (Trevico, 10 maggio 1931 – Roma, 19 gennaio 2016) è stato un regista cinematografico e sceneggiatore italiano. Noto soprattutto per aver diretto film come C’eravamo tanto amati (1974), Brutti, sporchi e cattivi (1976), Una giornata particolare (1977), La terrazza (1980) e La famiglia (1987).

I santi venerati oggi

– San Cataldo di Rachau

Vescovo

– Santi Alfio, Filadelfo e Cirino

Martiri