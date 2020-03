Accadde Oggi, i fatti del 10 marzo

Oggi 10 marzo 2020 è il 70esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:22 e tramonta alle 18:04. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Bilancia.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 10 marzo.

1302 – Dante condannato all’esilio da Firenze

La sentenza del 10 marzo 1302 condannava in contumacia l’imputato a due anni di confino, all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla confisca dei beni e al pagamento dell’ammenda di 5000 fiorini piccoli. Al suo reiterato rifiuto di presentarsi davanti al giudice, la pena, estesa nel 1315 ai figli Jacopo e Pietro, fu commutata nella confisca dei beni e nell’esilio perpetuo, con l’alternativa della condanna al rogo se fosse stato catturato. Ciò per Dante significò dire addio per sempre alla sua amata terra e l’inizio di una lunga fase di sofferenza interiore e di ripensamento della sua poetica, che costituì l’humus ideologico e stilistico del suo capolavoro immortale: la Divina Commedia. La storica sentenza della condanna all’esilio è raccolta nel Libro del Chiodo, attualmente conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze.

1973 – Peppino Di Capri si aggiudica il Festival con “Un grande amore e niente più”

Un grande amore e niente più è un singolo di Peppino di Capri del 1973. Nello stesso anno con questo brano l’artista vinse il Festival di Sanremo.

2003 – Le Vibrazioni sono primi in classifica con “Dedicato a te”

Dedicato a te è un singolo del gruppo musicale italiano Le Vibrazioni, pubblicato nel 2003 come primo estratto dal primo album in studio Le Vibrazioni. Scritta dal frontman Francesco Sarcina, presenta sonorità melodiche ed orecchiabili ed è stato il singolo più venduto in Italia nel marzo del 2003.

Oggi nasceva – Sharon Stone

Sharon Yvonne Stone (Meadville, 10 marzo 1958) è un’attrice, produttrice cinematografica ed ex modella statunitense. Debutta nel 1980 come comparsa in Stardust Memories di Woody Allen, affermandosi negli anni ottanta con ruoli più sostanziosi nei film Allan Quatermain e le miniere di re Salomone (1985), Action Jackson (1987) e Nico (1988). Negli anni novanta, dopo una parte in Atto di forza (1990), diviene famosa a livello internazionale nel 1992, anno in cui esce il celebre film Basic Instinct, in cui interpreta la femme fatale Catherine Tramell. La pellicola provoca numerose polemiche a causa dei suoi forti contenuti erotici, ma diviene uno dei maggiori profitti della storia al botteghino. Grazie a questa pellicola, riceve la nomination come miglior attrice protagonista ai Golden Globe. Dopo Basic Instinct riceve grandi lodi per l’interpretazione di Ginger McKenna nel cult Casinò (1995) di Martin Scorsese, per la quale si aggiudica il Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico e ottiene la sua prima e unica candidatura al Premio Oscar per la miglior attrice. Per il suo ruolo nel dramma Basta guardare il cielo (1998) e nella commedia La dea del successo (1999), la Stone riceve la sua terza e quarta nomination ai Golden Globe, mentre nel 2004 vince il Premio Emmy per la sua partecipazione nella serie televisiva The Practice – Professione avvocati.

I santi celebrati oggi

– San Macario di Gerusalemme

Vescovo

– Sant’ Attala

Abate di Bobbio

– Santi Caio ed Alessandro

Martiri ad Apamea

– San Drottoveo

Abate a Parigi

– Beato Giovanni Delle Celle

Abate

– San Giovanni Ogilvie

Martire

– Santa Maria Eugenia di Gesù (Anna Milleret de Brou)

Fondatrice

– San Simplicio

Papa