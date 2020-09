Accadde Oggi, i fatti del 10 settembre

Oggi 10 settembre 2020 è il 254esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:39 e tramonta alle 19:20. La luna è in fase ultimo quarto e il segno lunare di oggi è Gemelli.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 10 settembre.

1952 – In onda il primo tg italiano

Il telegiornale in Italia viene avviato in forma sperimentale dalla sede RAI di Milano, alle ore 21 del 10 settembre 1952. La prima notizia trasmessa riportava la regata storica di Venezia. Da segnalare la notizia, trasmessa circa 6 mesi dopo, della morte ed il funerale del leader sovietico Josif Stalin, caratterizzato da un filmato di repertorio non relativo all’evento in quanto nel corteo si nota proprio il dittatore. La sigla con orchestra con ottoni ed archi è memoria alla figura medievale dell’araldo, lettore di proclami pubblici, normalmente preceduti da squilli di tromba.

2000 – Alluvione di Soverato

Il 10 settembre del 2000 si verificò in Calabria l’ennesima “strage nel fango” in Italia. Il camping “Le Giare”, costruito a ridosso del torrente Beltrame, vicino Soverato (CZ), in un’area soggetta a esondazione naturale, venne spazzato via da un’onda di piena. Morirono 13 persone, e due risultarono disperse, fra cui turisti e membri di una colonia estiva formata da disabili e volontari.

2004 – Laura Pausini pubblica il singolo “Resta in ascolto”

Resta in ascolto è il settimo album in studio, e l’ottavo album ufficiale, della cantante italiana Laura Pausini,nel 2004 dalla Atlantic Records. L’album è stato realizzato anche in lingua spagnola con il titolo Escucha e pubblicato il 26 novembre 2004. Complessivamente vende oltre 5 milioni di copie nel mondo.

Oggi nasceva – Liliana Segre

Liliana Segre (Milano, 10 settembre 1930) è un’attivista e politica italiana, superstite dell’Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana. Il 19 gennaio 2018 è stata nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella «per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale».

I santi commemorati oggi

– San Nicola da Tolentino

Sacerdote

– Sant’ Agabio di Novara

Vescovo

– Sant’ Ambrogio Edoardo Barlow

Sacerdote benedettino, martire

– Sant’ Auberto di Avranches

Vescovo