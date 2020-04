Accadde Oggi, i fatti del 12 aprile

Oggi 12 aprile 2020 è il 103esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:28 e tramonta alle 19:40. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Sagittario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 12 aprile.

1633 – Processo a Galilei per eresia

Il processo a Galileo Galilei, sostenitore della teoria copernicana eliocentrica sul moto dei corpi celesti in opposizione alla teoria geocentrica, sostenuta dalla Chiesa cattolica, iniziò a Roma il 12 aprile 1633 e si concluse il 22 giugno 1633 con la condanna per eresia e con l’abiura forzata delle sue concezioni astronomiche.

1961 – Primo uomo nello spazio

Vostok 1 fu la prima missione con equipaggio umano svoltasi nel corso del programma sovietico di esplorazione spaziale Vostok nonché il primo volo umano nello spazio in assoluto. Il 12 aprile 1961 il cosmonauta Jurij Alekseevič Gagarin divenne il primo essere umano a orbitare intorno alla Terra.

1995 – Italia: sospende le pubblicazioni il quotidiano La Voce, fondato e diretto da Indro Montanelli: le cause sono da ricondurre allo scarso interesse del pubblico e ai debiti accumulati

La Voce è stato un quotidiano nazionale italiano fondato e diretto da Indro Montanelli e pubblicato dal 22 marzo 1994 al 12 aprile 1995. L’idea di fondare «La Voce» venne a Indro Montanelli quando lasciò la direzione de «Il Giornale» l’11 gennaio 1994, dopo quasi vent’anni di direzione ininterrotta. Montanelli lamentò le pesanti ingerenze, e attacchi personali, subìte nell’ultimo anno, addebitandoli direttamente a Silvio Berlusconi, suo editore di fatto, che era in procinto di presentarsi ufficialmente alle elezioni politiche del marzo 1994 con un partito personale (Forza Italia). Berlusconi auspicava infatti da parte del «Giornale» una netta presa di posizione in favore della sua parte politica, come il resto del suo colosso editoriale-televisivo, la Fininvest e la Mondadori. Tali pressioni furono subito respinte dall’anziano direttore, che constatò come fossero venute meno le condizioni di libertà e d’indipendenza imprescindibili per poter continuare la conduzione del quotidiano. Così Montanelli considerò conclusa la sua esperienza al «Giornale». All’età di ottantacinque anni ricominciò con una nuova testata, ispirata nel nome all’omonima rivista fondata da Giuseppe Prezzolini nel 1908.

Oggi nasceva – Luca Argentero

Luca Argentero (Torino, 12 aprile 1978) è un attore e conduttore televisivo italiano. Raggiunge la notorietà nel 2003 partecipando alla terza edizione del Grande Fratello, reality show in onda su Canale 5, suscitando scalpore per un controverso rapporto con Marianella Bargilli. Si classifica al terzo posto con il 9% dei voti: al casting era stato proposto dalla cugina Alessia Ventura, ai tempi Letterina nel programma Passaparola di Gerry Scotti. Dopo questa esperienza, colleziona una serie di ospitate televisive, posa per un calendario sexy del mensile Max e lavora come modello. Nel 2005 debutta come attore nella serie televisiva Carabinieri, in cui interpreta, dalla quarta alla sesta stagione, il ruolo di Marco Tosi. Nel 2006 è protagonista del cortometraggio Il quarto sesso. Nello stesso anno debutta sul grande schermo con il film A casa nostra, regia di Francesca Comencini. Nel 2007 ritorna nelle sale cinematografiche con Saturno contro, diretto da Ferzan Özpetek, dove ha il ruolo di un omosessuale, e Lezioni di cioccolato, regia di Claudio Cupellini, con Violante Placido. Inoltre appare su Rai 1 con la miniserie televisiva La baronessa di Carini, regia di Umberto Marino, in cui è protagonista insieme a Vittoria Puccini. Nel 2008 è protagonista dei film Solo un padre, regia di Luca Lucini, con Diane Fleri, Fabio Troiano e Claudia Pandolfi, le cui riprese sono iniziate il 21 gennaio a Torino. Nel 2009 ritorna nelle sale con il film Diverso da chi?, per la regia di Umberto Carteni, in cui torna ad interpretare il ruolo di un omosessuale, Piero, conteso in un triangolo amoroso composto dal suo compagno Remo, interpretato da Filippo Nigro, e da Adele, che ha il volto di Claudia Gerini, interpretazione che gli vale la sua prima candidatura al David di Donatello come miglior attore protagonista.

I santi commemorati oggi

– Sant’ Alferio

Abate

– San Basilio di Pario

Vescovo

– San Costantino di Gap

Vescovo

– San Damiano di Pavia

Vescovo

– San David Uribe Velasco

Martire Messicano

– Sant’ Erchembodone

Vescovo di Therouanne

– San Giulio I

Papa

– San Giuseppe Moscati

Laico