Accadde Oggi, i fatti del 12 febbraio

Oggi 12 febbraio 2020 è il 43esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:02 e tramonta alle 17:33. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Bilancia.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 12 febbraio.

1915 – A Washington viene posata la prima pietra del Lincoln Memorial

La Lincoln Monument Association fu costituita dal Congresso degli Stati Uniti d’America nel marzo del 1867 con lo scopo di costruire un monumento a ricordo di Lincoln, ma non fu scelto un sito fino al 1901, quando fu individuata un’area che allora era paludosa. Il Congresso autorizzò formalmente la costruzione del monumento il 9 febbraio del 1911 e la posa della prima pietra ebbe luogo il giorno del compleanno di Lincoln, il 12 febbraio 1914. Il monumento fu inaugurato con una cerimonia dal presidente della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America William Howard Taft il 30 maggio 1922 alla presenza dell’unico figlio del presidente ancora in vita, Robert Todd Lincoln.

1941 – Primo test della penicillina su un paziente

La storia ufficiale della molecola antibatterica, formata dall’unione di due aminoacidi (cisteina e valina), comincia con Alexander Fleming. Molto più tardi si scoprì che ben trent’anni prima del biologo britannico, il ricercatore molisano Vincenzo Tiberio (originario di Sepino) era giunto ad analoghe conclusioni. Osservando delle muffe in un pozzo d’acqua, scoprì la loro natura antibatterica nel constatare che gli abitanti del luogo si ammalavano quando il pozzo veniva ripulito. I suoi studi “Sugli estratti di alcune muffe” pubblicati negli Annali di Igiene Sperimentale, una rivista prestigiosa dell’epoca, arrivarono all’attenzione di Fleming e di altri studiosi, ma rimasero pressoché ignorati dalla medicina ufficiale. Solo durante il Secondo conflitto mondiale, di fronte alla richiesta urgente di farmaci che arrestassero la conseguente epidemia di infezioni, si ebbe un’accelerazione nell’applicazione medica della penicillina. Nel 1940 il patologo australiano Howard Walter Florey e il collega tedesco Ernst Boris Chain, entrambi studiosi dell’Università di Oxford, diedero il via ad esperimenti sull’azione chemioterapica della molecola e sulle sue possibili applicazioni nel trattamento delle malattie infettive.

2016 – Francesco Gabbani vince Sanremo Giovani con “Amen”

Il vincitore di Sanremo giovani fu Francesco Gabbani. L’artista trionfò nella finale con la canzone ‘Amen’. Al televoto il cantante ebbe la meglio su Chiara (‘Introverso), Ermal Meta (‘Odio le favole) e Mahmood, quarto classificato con ‘Dimentica’. Gabbani era stato protagonista indiretto nella terza serata della polemica riguardante il televoto della sfida tra lui e Miele. In un primo tempo Carlo Conti aveva dato la vittoria alla ragazza, salvo poi decretare il passaggio alla quarta serata di Francesco.

Oggi nasceva – Charles Darwin

Charles Robert Darwin (Shrewsbury, 12 febbraio 1809 – Londra, 19 aprile 1882) è stato un biologo, naturalista, antropologo, geologo ed esploratore britannico, celebre per aver formulato la teoria dell’evoluzione delle specie animali e vegetali per selezione naturale agente sulla variabilità dei caratteri ereditari, e della loro diversificazione e moltiplicazione per discendenza da un antenato comune. Pubblicò la sua teoria sull’evoluzione delle specie nel libro L’origine delle specie per selezione naturale (1859), che è il suo lavoro più noto. Raccolse molti dei dati su cui basò la sua teoria durante un viaggio intorno al mondo sulla nave HMS Beagle, e in particolare durante la sua sosta alle Isole Galápagos.

I santi celebrati oggi

– Sant’ Eulalia di Barcellona

Vergine e Martire

– Sant’ Antonio Cauleas

Patriarca di Costantinopoli

– San Benedetto d’Aniane