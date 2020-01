Accadde Oggi, i fatti del 12 gennaio

Oggi 12 gennaio 2020 è l’12esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:27 e tramonta alle 16:56. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Leone.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 12 gennaio.

1908 – Per la prima volta un messaggio radio a lunga distanza viene inviato dalla Torre Eiffel

La Tour Eiffel o la «grande dame de fer», così la chiamano con affettuoso rispetto i parigini, oltre che un simbolo è stata un’arma segreta ai tempi del primo conflitto mondiale.

Il Presidente della Repubblica Émile Loubet ordinò nel 1903 l’installazione di un’antenna militare sulla sommità del più celebre monumento parigino.

Il suo obiettivo? Consentire ai militari di comunicare attraverso le onde hertziane «senza il ricorso ai cavi che costeggiano la rete ferroviaria e sono facili da sabotare». Il sistema fu sviluppato dal generale Gustave Ferrié (1868-1932).

1969 – I Led Zeppelin pubblicano il loro primo album

“Led Zeppelin” (conosciuto anche come Led Zeppelin I) è l’album di debutto del gruppo britannico, pubblicato nel 1969. L’album viene spesso annoverato tra le pietre miliari della storia del rock. La rivista statunitense Rolling Stone lo ha inserito alla 29ª posizione nella sua lista dei 500 migliori album. L’album è fortemente influenzato dal blues, soprattutto da Willie Dixon, del quale vengono riproposte You Shook Me e I Can’t Quit You Baby. I Led Zeppelin stravolgono i brani originali portando avanti il progetto di blues psichedelico iniziato dai Cream. Le registrazioni dell’album si svolsero con celerità, anche in virtù dei brani, che erano già stati ampiamente provati dagli Yardbirds (How Many More Times, Communication Breakdown e soprattutto Dazed and Confused) e portati in concerto dai New Yardbirds, dai quali gli Zeppelin discenderanno per iniziativa del leader Jimmy Page.

1998 – 19 nazioni europee concordano di vietare la clonazione umana

Il 12 gennaio 1998, 19 nazioni europee concordano di vietare la clonazione umana. E’ un passaggio fondamentale nella giovane storia della bioetica, al cui interno il dibattito è acceso su una molteplicità di temi. Secondo i sostenitori di tale pratica a scopo terapeutico, infatti, tale opzione scientifica potrebbe fornire cellule geneticamente identiche adatte a pratiche di medicina rigenerativa, fino a tessuti ed interi organi adatti a trapianto. Questo tipo di cellule, tessuti e organi non dovrebbero indurre una risposta immune e dunque non sarà necessaria la terapia adiuvante con immunosoppressori. Potrebbero beneficiare sia la ricerca di base che gli sviluppi terapeutici per malattie gravi come il cancro, l’insufficienza cardiaca e il diabete, ed inoltre si potrebbero avere miglioramenti nella terapia delle ustioni e la chirurgia plastica e ricostruttiva. Il bioetico Jacob M. Appel della New York University sostiene che “i bambini clonati per fini terapeutici” come ad esempio “per donare il midollo osseo a un fratello affetto da leucemia” potrebbero essere visti un giorno come eroi.

Oggi nasceva – Bruno Arena

Bruno Arena (Milano, 12 gennaio 1957) è un comico, cabarettista e attore italiano. Insieme a Max Cavallari forma il duo comico dei Fichi d’India nel 1988 durante una passeggiata sulle spiagge di Palinuro fra i fichi d’India, in Provincia di Salerno. Bruno Arena di origine messinese da parte di padre, frequentò il liceo artistico, per poi iscriversi all’ISEF e divenire insegnante di educazione fisica in alcune scuole elementari, medie e superiori in provincia di Varese. Nel 1983 si avvicinò allo spettacolo nelle vesti di animatore turistico, esibendosi nei suoi primi spettacoli comici. Nel 1984 venne coinvolto in un grave incidente automobilistico che lo obbligò a sottoporsi a diverse operazioni chirurgiche, con la perdita parziale della vista da un occhio. Proprio questo incidente, che lo ha reso così come appare oggi, viene sdrammatizzato in ogni suo spettacolo con battute sulla propria “bruttezza”. Nel 1988 conobbe Max Cavallari col quale intraprese la carriera cabarettistica. Il loro esordio a livello nazionale fu radiofonico, a Radio Deejay, in compagnia di Marco Baldini. In televisione il successo gli arrise apparendo nelle prime edizioni di Zelig, trasmesso da Italia 1. Intorno al 2007 comincia a lavorare con Max Cavallari a Colorado fino al 2012, per poi tornare a Zelig nel 2013. Con il duo, inoltre parteciperà ad una notevole serie di film comici tra il 1999 e il 2008. Con il collega Cavallari ha partecipato a varie edizioni di Miss Padania, concorso di bellezza organizzato dalla Lega Nord. Nell’edizione del 2006 i due sono stati oggetto di critiche per alcune battute sui siciliani.

