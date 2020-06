Accadde Oggi, i fatti del 12 giugno

Oggi 12 giugno 2020 è il 164esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:30 e tramonta alle 20:35. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Pesci.

1849 – La maschera antigas viene brevettata da L.P. Haslett

Una maschera antigas è un respiratore, un dispositivo di protezione delle vie respiratorie da agenti inquinanti dell’atmosfera. È composta da un facciale in materiale morbido e da uno o più filtri che purificano l’aria prima dell’inspirazione. L’utilizzo della maschera in ambienti inquinati è possibile solo con un’adeguata presenza di ossigeno. In caso di mancanza di ossigeno è necessario ricorrere a un autorespiratore, che rende l’utilizzatore indipendente dall’atmosfera del sito pericoloso.

1897 – Karl Elsener brevetta il Coltello dell’ufficiale. L’oggetto diventerà in seguito noto come coltellino svizzero

Nel 1891, Karl Elsener, il fondatore della Victorinox, iniziò a rifornire l’esercito svizzero di coltelli fabbricati in Svizzera, e non in Germania come avveniva prima. L’originale aveva il manico in legno (rispetto ai composti in metallo/plastica usati oggi), ed era dotato di una lama, un cacciavite, un apribottiglie e un punteruolo. In seguito, nel 1897, Elsener sviluppò una versione che usava uno speciale meccanismo a molla che permetteva a più utensili di essere contenuti in un manico di pari dimensioni. Esistono molti tipi diversi di coltellino svizzero, ma non tutti sono autentici.

1942 – Anna Frank riceve un diario come regalo per il suo tredicesimo compleanno

Il 12 giugno 1942, in occasione del suo tredicesimo compleanno, Anna Frank riceve in regalo un quadernino a quadretti bianco e rosso su cui la giovane inizierà ad annotare pensieri e riflessioni della sua vita di tutti i giorni. Qualche anno dopo, questo quadernino diventerà uno dei libri più letti e più commuoventi di tutti i tempi.

Oggi nasceva – Anna Frank

Annelies Marie Frank, detta Anne, chiamata Anna Frank in italiano (Francoforte sul Meno, 12 giugno 1929 – Bergen-Belsen, febbraio o marzo 1945), è stata una giovane ebrea tedesca, divenuta un simbolo della Shoah per il suo diario, scritto nel periodo in cui lei e la sua famiglia si nascondevano dai nazisti, e per la sua tragica morte nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. Visse parte della sua vita ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, dove la famiglia si era rifugiata dopo l’ascesa al potere dei nazisti in Germania. Fu privata della cittadinanza tedesca nel 1935, divenendo così apolide e nel proprio diario scrisse che ormai si sentiva olandese e che dopo la guerra avrebbe voluto ottenere la cittadinanza dei Paesi Bassi, Paese nel quale era cresciuta.

I santi venerati oggi

– Beato Guido da Cortona

Sacerdote

– San Basilide

Martire presso Roma

– Sant’ Eskillo (Eschillo)

Vescovo e martire

– Beata Florida Cevoli

Religiosa

– San Gaspare Luigi Bertoni



– San Leone III

Papa

– Beato Lorenzo Maria Salvi

Passionista

– Beata Mercedes Maria di Gesù

Fondatrice

– Sant’ Odolfo



– Sant’ Onofrio

Eremita