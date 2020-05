Accadde Oggi, i fatti del 12 maggio

Oggi 12 maggio 2020 è il 133esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:48 e tramonta alle 20:11. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Capricorno.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 12 maggio.

1832 – Al Teatro della Cannobiana di Milano prima rappresentazione de “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti

L’elisir d’amore è un’opera lirica di Gaetano Donizetti, su libretto di Felice Romani. Si compone di due atti, il primo composto da dieci scene e il secondo da nove. Andò in scena per la prima volta il 12 maggio del 1832 al Teatro della Cannobiana di Milano. Romani derivò il libretto dal testo Le Philtre (Il filtro), scritto l’anno prima da Eugène Scribe per il compositore Daniel Auber. Alla prima cantarono Sabina Heinefetter (nel ruolo di Adina), Giuseppe Frezzolini (Dulcamara), Henry Bernard Dabadie (Belcore), Giovan Battista Genero (Nemorino) e Marietta Sacchi (Giannetta) diretti da Alessandro Rolla. Donizetti ebbe a disposizione solo quattordici giorni per consegnare il lavoro, sette dei quali servirono a Romani per adattare il testo di Scribe. Nonostante la gravosissima pressione, riuscì a confezionare uno degli esempi più alti dell’opera comica ottocentesca.

2000 – La Tate Modern Gallery apre a Londra

La Tate Modern è un museo parte del complesso Tate del Regno Unito; gli altri musei del sistema sono la Tate Britain, Tate Liverpool e Tate St Ives. Si trova a Londra, nella zona di Bankside; è ospitato in una ex centrale elettrica. È dedicato all’arte moderna internazionale. La Tate Modern è il museo d’arte moderna più visitato al mondo e si stima che ogni anno attiri oltre 4 milioni e mezzo di visitatori. Quasi tutte le esposizioni sono gratuite.

2008 – Un terremoto di grado 7.8 della scala Richter devasta la Cina

Il terremoto del Sichuan è un terremoto avvenuto in Cina il 12 maggio 2008 alle ore 14:28:04 (CST), ovvero le 06:28:04 UTC, con epicentro nella Contea di Wenchuan, nella provincia di Sichuan. Il terremoto ha avuto una magnitudo delle onde superficiali di 8,0 secondo il centro sismologico statale cinese, e una magnitudo momento di 7,9 secondo quello statunitense. Il terremoto è stato sentito fino a Pechino e Shanghai dove gli edifici hanno ondeggiato, in Pakistan, Thailandia e Vietnam. Con 69.195 morti confermati, è stato il terremoto più forte e con il più alto numero di vittime avvenuto in Cina dal 1976, anno in cui il terremoto di Tangshan uccise circa 250.000 persone.

Oggi nasceva – Andrew Howe

Andrew Curtis Howe (Los Angeles, 12 maggio 1985) è un lunghista e velocista italiano di origine statunitense. È il detentore del record italiano sia outdoor (8,47 m) che indoor (8,30 m) del salto in lungo, specialità in cui è stato campione europeo a Göteborg 2006 e campione europeo indoor a Birmingham 2007, nonché vicecampione mondiale a Osaka 2007. A livello giovanile è stato campione mondiale juniores a Grosseto 2004 sia nel salto in lungo che nei 200 metri piani e detiene tutt’oggi le migliori prestazioni italiane under 16, under 18, under 20 e under 23 del salto in lungo. Fa parte del gruppo sportivo dell’Aeronautica militare ed è allenato da Maria Chiara Milardi; in precedenza era allenato dalla madre ed ex ostacolista René Felton.

I santi celebrati oggi

– Santi Nereo e Achilleo

Martiri

– Sant’ Achilleo

Martire

– San Nereo

Martire

– San Pancrazio

Martire