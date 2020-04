Accadde Oggi, i fatti del 13 aprile

Oggi 13 aprile 2020 è il 104esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:27 e tramonta alle 19:41. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Capricorno.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 13 aprile.

1970 – Incidente nello spazio per Apollo 13

Dopo il lancio, avvenuto l’11 aprile a Cape Canaveral il viaggio procedette in modo regolare per 55 ore, finchè tramite radio la voce di Lovell scandì la celebre frase “Houston, abbiamo un problema”. Prima ci fu un’esplosione, poi i comandi dell’Apollo impazzirono, prospettando un quadro poco confortante. La nave stava perdendo ossigeno da un serbatoio. I tecnici NASA si misero immediatamente al lavoro per cercare soluzioni per limitare il livello di anidride carbonica e rintracciare l’energia elettrica necessaria per il rientro. La resistenza degli astronauti fu messa alla prova per l’assenza di viveri e acqua potabile e alle basse temperature. Lovell riuscì a compiere manualmente una traiettoria mai tentata in precedenza e con dei calcoli a mano, riuscì ad impostare la rotta e usare una capsula come scialuppa di salvataggio. Il mondo intero attese con il fiato sospeso il ritorno degli astronauti sulla terra. La capsula atterrò in mare e la voce di Lovell rassicurò tutti sulle condizioni di salute dei tre. Si è trattato probabilmente del fallimento fu più celebrato nella storia degli Stati Uniti e non solo.

1984 – Fiordaliso è prima in classifica con “Non voglio mica la luna”

Non voglio mica la luna è un brano musicale composto da Zucchero Fornaciari, Luigi Albertelli ed Enzo Malepasso, presentato al Festival di Sanremo 1984 nell’interpretazione di Fiordaliso. Il testo parla di una donna che vuole un po’ di solitudine, per stare da sola e guardare le stelle e avere un po’ di tempo per sé, e fare l’amore con l’uomo che ama. Quella del 1984 era la terza partecipazione dell’artista al Festival, e si trattò del suo salto di qualità: ebbe successo anche fuori dall’Italia, soprattutto in Spagna ed in America Latina. Il disco a 45 giri aveva come lato B Un tipo. Per l’occasione viene ristampato l’album dall’omonimo titolo. Fiordaliso fu la donna che ottenne il miglior piazzamento nella classifica sanremese di quell’anno.

2002 – Ci lascia il cantante Alex Baroni

L’incidente è avvenuto il 19 marzo del 2002, Baroni stava percorrendo la circonvallazione Clodia a Roma. Le sue condizioni apparvero da subito disperate, e fu trasportato all’ospedale Santo Spirito. Alex Baroni entrò in coma per non uscirne più. Aveva 35 anni.

Oggi nasceva – Thomas Jefferson

Thomas Jefferson (Shadwell, 13 aprile 1743 – Charlottesville, 4 luglio 1826) è stato un politico, scienziato e architetto statunitense. È stato il 3º presidente degli Stati Uniti d’America ed è inoltre considerato uno dei padri fondatori della nazione. Il suo volto è ritratto sul monte Rushmore accanto a quelli di George Washington, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt. Fu il principale autore della dichiarazione d’indipendenza del 4 luglio 1776 e uno dei fondatori del Partito Democratico-Repubblicano degli Stati Uniti. Fortemente segnato dal pensiero illuminista, fu fautore di uno Stato laico e liberale, sostenendo l’egualitarismo formale e legale di tutti gli esseri umani, anche se non volle pronunciarsi mai contro la schiavitù. Fu inoltre anche un intellettuale di grande spessore: fondatore della Università della Virginia, ebbe un ruolo centrale nello sviluppo e nella costruzione di questa istituzione. Fu infine anche un architetto: suoi sono ad esempio i progetti per il campus dell’Università della Virginia, la sua casa di Monticello, parte del patrimonio dell’UNESCO dal 1987, nonché il Campidoglio di Richmond.

I santi venerati oggi

– San Martino I

Papa e martire

– Sant’ Albertino da Montone

Abate

– San Caradoco

Eremita nel Galles

– Santi Carpo, Papilo, Agatonica e compagni

Martiri

– Sant’ Ermenegildo

Martire