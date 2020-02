Accadde Oggi, i fatti del 13 febbraio

Oggi 13 febbraio 2020 è il 44esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:01 e tramonta alle 17:34. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Bilancia.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 13 febbraio.

1894 – I Lumiere brevettano il Cinematografo

Uno strumento in grado di catturare e riprodurre immagini, unendo le proprietà di una camera da presa e di un proiettore. Con il Cinematographe la realtà per la prima volta non era più statica, ma ripresa nel suo continuo divenire. Si completò così una ricerca scientifica durata circa otto secoli.

1927 – Italia: viene istituita la tassa sul celibato

L’imposta sul celibato è un tributo che fu in vigore in Italia durante il periodo fascista. Istituita il 13 febbraio 1927, interessava i celibi di età compresa fra i 25 ed i 65 anni ed era composta da: Un contributo fisso che variava a seconda dell’età (partiva da 70 lire per le fasce più giovani – tra i 25 e i 35 – salendo poi a 100 fino a 50 anni, per poi abbassarsi se si superava tale età a 50 lire. Dai 66 anni si veniva esentati da tale pagamento. Tali importi vennero aumentati due volte nell’aprile 1934 e nel marzo 1937;

Un’aliquota aggiuntiva che variava a seconda del reddito del soggetto.

L’importo veniva devoluto all’Opera Nazionale Maternità e Infanzia. Venne in seguito abolita dal Governo Badoglio I il 27 luglio 1943.

2003 – Elisa è primo in classifica con “Almeno tu nell’universo”, cover di Mia Martini

Almeno tu nell’universo è una canzone scritta da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio nel 1972, ma pubblicata solo nel 1989 da Mia Martini. La canzone è stata riportata al successo nel 2003 dalla cantautrice Elisa, la quale ne ha inciso un’altra cover per la colonna sonora del film Ricordati di me di Gabriele Muccino; Elisa le ha poi reso nuovamente omaggio interpretandola come ospite durante il Festival di Sanremo 2007 e in duetto con Fiorella Mannoia durante il Festival di Sanremo 2010. Durante il Festival di Sanremo 2012 anche Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Macy Gray interpretano il brano.

Oggi nasceva – Robbie Williams

Robert Peter Williams, detto Robbie (Stoke-on-Trent, 13 febbraio 1974), è un cantautore e artista britannico. La sua carriera musicale ebbe inizio nel 1990 nella boy band Take That, che divenne presto uno dei gruppi musicali più noti e seguiti. Il carattere ribelle e indisciplinato lo condusse a rompere con il gruppo, che lasciò nel 1995 per intraprendere, nel 1997, una brillante carriera da solista. Williams, le cui vendite al 2014 si attestavano sui 19,8 milioni di album e sui 7,2 milioni di singoli, ha piazzato 7 singoli al primo posto della classifica britannica dei singoli e 10 dei propri 12 album in studio al primo posto della classifica britannica degli album. Conta numerosi premi, tra cui 18 successi ai BRIT Awards, dove è l’artista più decorato, avendo ricevuto quasi il doppio delle statuette rispetto a tutti gli artisti premiati, oltre a essere stato nominato, il 7 novembre 2016 al Troxy di Londra, BRITs Icon, prestigioso riconoscimento toccato precedentemente solo a Elton John e David Bowie. Dal 1º al 3 agosto 2003 tenne tre concerti da record a Knebworth Park, con 375 000 spettatori totali in tre serate, la più alta affluenza mai registrata per concerti all’aperto nel Regno Unito. Nel 2004 fu inserito nella UK Music Hall of Fame e fu eletto più importante artista britannico degli anni novanta, mentre nel 2006 entrò nel Guinness dei primati per aver venduto 1,6 milioni di biglietti in un solo giorno per il tour mondiale dello stesso anno. Nel luglio 2010 rientrò a far parte dei Take That per la realizzazione dell’album Progress, cui seguì un tour negli stadi. Ha ripreso la carriera da solista l’anno successivo.

I santi venerati oggi

– Sante Fosca e Maura

Martiri

– San Benigno di Todi

Martire