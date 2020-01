Accadde Oggi, i fatti del 13 gennaio

Oggi 13 gennaio 2020 è il 13esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:26 e tramonta alle 16:56. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Leone.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 13 gennaio.

1854 – La fisarmonica viene brevettata da Anthony Faas

Lo strumento musicale aerofono a mantice, come viene definita tecnicamente la fisarmonica, ha due date di nascita certificate. La prima, ma parliamo di una formula molto rudimentale, risale al 6 maggio del 1829, quando a Vienna Cyrill Demian, con i suoi figli, Carl e Guido, richiede un primo brevetto. Arriva poi il brevetto del 13 gennaio del 1854 di Anthony Faas, che stavolta propone una formula molto simile all’attuale. L’attuale fisarmonica ha due file di bottoni uno per la mano sinistra e l’altro per quella destra. Il cuore dello strumento è il mantice, l’aria entra e va a far vibrare le ance, una serie di lame, intonate, che, vibrando, controllate dalle valvole collegate ai tasti, producono il suono. Le ance anticamente venivano montate su strutture di legno, oggi a queste vengono preferite piccole strutture in acciaio, che rendono il suono leggermente metallico, ma con un timbro certamente preciso.

1898 – Émile Zola pubblica il J’accuse in difesa di Alfred Dreyfus

J’Accuse…! (Io accuso…!) è il titolo dell’editoriale scritto dal giornalista e scrittore francese Émile Zola in forma di lettera aperta al presidente della Repubblica francese Félix Faure, e pubblicato il 13 gennaio 1898 dal giornale socialista L’Aurore con lo scopo di denunciare pubblicamente i persecutori di Alfred Dreyfus, le irregolarità e le illegalità commesse nel corso del processo che lo vide condannato per alto tradimento, al centro di uno dei più famosi affaires della storia francese. In questa eloquente filippica egli denuncia i nemici “della verità e della giustizia”. La locuzione «j’accuse» è entrata nell’uso corrente della lingua italiana, come sostantivo, per riferirsi a un’azione di denuncia pubblica nei confronti di un sopruso o di un’ingiustizia.

2012 – La nave da crociera Costa Concordia urta degli scogli a 500 metri dal porto dell’Isola del Giglio, provocando una falla di 70 metri nello scafo e causando 32 morti, 80 feriti e 2 dispersi, e la conseguente evacuazione totale delle 4229 persone a bordo della nave tra equipaggio e passeggeri

Il naufragio della Costa Concordia avvenne il 13 gennaio 2012, quando l’omonima nave da crociera impattò contro il gruppo di scogli noti come le Scole, nei pressi dell’Isola del Giglio, in Italia, alle ore 21:45:07. La nave era di proprietà della compagnia di navigazione Costa Crociere, del gruppo Carnival Corporation & plc, ed era comandata da Francesco Schettino. Fu uno dei più gravi naufragi della storia italiana. Il naufragio ha causato 32 morti tra i passeggeri e l’equipaggio e, nel successivo processo, il comandante Schettino è stato condannato a 16 anni di reclusione; è stato anche il naufragio che ha interessato la nave passeggeri di maggior tonnellaggio nella storia.

Oggi nasceva – Orlando Bloom

Orlando Jonathan Blanchard Bloom (Canterbury, 13 gennaio 1977) è un attore britannico. È noto per aver intepretato Legolas nelle trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit di Peter Jackson, Will Turner nella saga di Pirati dei Caraibi, e per il ruolo del principe Paride nel film Troy.

I santi celebrati oggi

– Sant’ Ilario di Poitiers

Vescovo e dottore della Chiesa

– Sant’ Agrizio di Treviri

Vescovo

– San Chentingerno (Kentingern)

Vescovo e abate

– Santi Domenico e Giuseppe Pham Trong Kham e Luca Thin

Martiri

– Beato Emilio Szramek

Sacerdote e martire

– Santi Ermilio e Stratonico

Martiri

– San Goffredo di Cappenberg

Monaco

– Santi Gumesindo e Servidio

Martiri

– San Pietro di Capitolias

Martire

– San Remigio di Reims

Vescovo