Accadde Oggi, i fatti del 13 giugno

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 13 giugno.

1992 – “Mare mare” di Luca Carboni debutta in radio

Mare mare (indicata anche come Mare mare (Bologna-Riccione)) è un singolo del cantante italiano Luca Carboni, pubblicato nel 1992 come estratto dal quinto album in studio Carboni. Il testo è scritto dallo stesso Carboni, che ha curato la musica insieme a Mauro Malavasi. Con questo brano l’interprete si presentò al Festivalbar 1992, uscendone vincitore assoluto. A settembre Carboni eseguì la canzone a Vota la voce e si aggiudicò il premio come miglior artista maschile.

2009 – Gianna Nannini incide “Maledetto ciao”

Maledetto ciao è un brano musicale della cantante italiana Gianna Nannini, contenuto all’interno dell’album Giannadream – Solo i sogni sono veri. La canzone è stata pubblicata come secondo singolo estratto dall’album, ed è entrata in rotazione radiofonica e resa disponibile per il download digitale a partire dal 13 giugno 2009. Nonostante il forte successo in radio, il singolo ha fallito l’ingresso nella Classifica FIMI. Il brano è stato inserito in una compilation: Strike!

2017 – Riki rilascia il singolo “Polaroid”

La canzone racconta di una fuga romantica. La polaroid è una metafora: in quest’epoca liquida e veloce, fatta di schermi touch-screen, status e commenti, si fa sempre più fatica a stampare un ricordo, un frammento del presente e conservarlo nella memoria.

Oggi nasceva – Michele Zarrillo

Michele Zarrillo (Roma, 13 giugno 1957) è un cantautore e chitarrista italiano. Cantante e chitarrista, ha suonato in alcuni gruppi della scena progressive rock italiana, ottenendo successo da solista con la vittoria al Festival di Castrocaro nel 1979 e al Festival di Sanremo 1987 nella sezione Nuove Proposte. Ha venduto nella sua carriera più di 2 milioni di dischi.

I santi venerati oggi

– Sant’ Antonio di Padova

Sacerdote e dottore della Chiesa

– Beato Achilleo (Sant’Achilla)

Vescovo di Alessandria

– Santi Agostino Phan Viet Huy e Nicolao Bui Viet The

Martiri

– Sant’ Aventino

Eremita

– San Ceteo (Peregrinus) di Amiterno

Vescovo

– San Fandila di Cordova

Martire

– Santa Felicola di Roma

Martire

– Beato Gerardo di Clairvaux

Monaco

– Beata Marianna Biernacka

Martire

– San Ramberto (o Ragneberto)

Martire

– San Salmodio (o Psalmodio)

Eremita

– San Trifilio di Leucosia (Nicosia)

Vescovo

– Santa Aleide (Alice) di Schaerbeek

Monaca e mistica