Accadde Oggi, i fatti del 13 maggio

Oggi 13 maggio 2020 è il 134esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:47 e tramonta alle 20:12. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Acquario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 13 maggio.

1848 – Prima esecuzione dell’inno nazionale finlandese

Maamme (in finlandese) o Vårt land (in svedese), lett. “la nostra terra”, è de facto l’inno nazionale della Finlandia. La canzone fu composta dal compositore tedesco naturalizzato finlandese Fredrik Pacius (1809-1891) nel 1848, che mise in musica la poesia in lingua svedese Vårt land (“la nostra terra”) scritta da Johan Ludvig Runeberg (1804-1877), nel 1846, come primo capitolo del poema epico Fänrik Ståls sägner (Le avventure dell’alfiere Stål), incentrato sulle vicende della guerra di Finlandia. La composizione fu eseguita per la prima volta in pubblico il 13 maggio 1848. Un adattamento del testo in finlandese fu poi realizzato da Paavo Cajander (1846-1913).

1871 – Italia, il Parlamento approva la Legge delle Guarentigie

All’indomani della presa di Roma (1870) e dell’insediamento del governo italiano nell’Urbe, il ministro di Grazia, Giustizia e Culti del governo Lanza, Matteo Raeli, ebbe l’incarico di redigere una legge per disciplinare i rapporti tra il Regno d’Italia e la Santa Sede, che venne per brevità definita «legge delle guarentigie» e che fu licenziata dal parlamento il 13 maggio 1871, con il n.214 e con il titolo Legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa. La legge constava di venti articoli e si divideva in due parti.

La prima riguardava le prerogative del Pontefice a cui venivano garantite l’inviolabilità della persona, gli onori sovrani, il diritto di avere al proprio servizio guardie armate a difesa dei palazzi vaticani, Laterano, Cancelleria e Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo; tali immobili erano sottoposti a regime di extraterritorialità che li esentava dalle leggi italiane, assicurava libertà di comunicazioni postali e telegrafiche e il diritto di rappresentanza diplomatica. Infine si garantiva, con l’articolo 4 della legge, un introito annuo di 3 225 000 lire (pari a circa 14,5 milioni di euro del 2012) per il mantenimento del pontefice, del Sacro Collegio e dei palazzi apostolici.

La seconda parte regolava i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica, garantendo a entrambi la massima pacifica indipendenza; inoltre al clero veniva riconosciuta illimitata libertà di riunione e i vescovi erano esentati dal giuramento al Re.

1978 – Italia, entra in vigore la Legge Basaglia, che abolisce i manicomi

Con Legge Basaglia si intende in Italia la legge 13 maggio 1978, n. 180, in tema di “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”. La legge in sé è durata solo pochi mesi, ossia fino all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (23 dicembre 1978). Il 23 dicembre 1978 fu approvata la legge, n. 833, che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale e conteneva al suo interno (con alcune modifiche) quasi gli stessi articoli della legge 13 maggio 1978, n.180. Alla legge è associato comunemente il nome di Franco Basaglia (psichiatra e promotore della riforma psichiatrica in Italia). Estensore materiale della legge fu lo psichiatra e politico democristiano Bruno Orsini.

Oggi nasceva – Robert Pattinson

Robert Pattinson, all’anagrafe Robert Douglas Thomas Pattinson (Londra, 13 maggio 1986), è un attore britannico. Ha raggiunto la fama mondiale per aver interpretato il ruolo del vampiro Edward Cullen nelle trasposizioni cinematografiche della saga letteraria Twilight.

