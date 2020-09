Accadde Oggi, i fatti del 13 settembre

Oggi 13 settembre 2020 è il 257esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:42 e tramonta alle 19:15. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Cancro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 13 settembre.

1906 – Primo volo aereo in Europa

Il 13 settembre 1906 il Santos-Dumont 14-bis, spesso citato come 14-bis, detto anche Oiseau de Proie (uccello da preda, rapace), è il primo aereo a volare in Europa. Il 14-bis, l’aereo del primo volo in Europa, è il primo velivolo dotato di un vero e proprio carrello di atterraggio e capace di decollare in maniera autonoma.

1985 – Esce in Giappone Super Mario Bros. il che pone fine alla crisi dei videogiochi e segna l’inizio dell’era di Nintendo

Super Mario Bros è un videogioco a piattaforme sviluppato e pubblicato nel 1985 da Nintendo per il Nintendo Entertainment System. Ideato da Shigeru Miyamoto, è il primo titolo della serie di Mario. Il gioco ha venduto oltre 40 milioni di copie ed è celebre anche il tema musicale del suo primo livello. Il gameplay di Super Mario Bros. è stato imitato da numerosi videogiochi platform successivi. Pur non essendo la prima apparizione del personaggio di Mario, con l’uscita del gioco la sua celebrità è aumentata notevolmente.

1996 – Tupac Shakur viene ucciso in una sparatoria

L’assassinio di Tupac Shakur avvenne il 7 settembre 1996 quando il cantante statunitense venne colpito da 4 proiettili esplosi da un’auto in corsa, di cui uno al polmone destro, sparati a Las Vegas, in Nevada, dopo aver assistito a un incontro di pugilato tra Mike Tyson e Bruce Seldon. Morì dopo sei giorni di agonia nell’Ospedale dell’Università del Nevada per le conseguenze delle ferite riportate, alle ore 16:03. Era il 13 settembre 1996 e il rapper aveva 25 anni.

Oggi nasceva – Ezio Bosso

Ezio Bosso (Torino, 13 settembre 1971 – Bologna, 15 maggio 2020) è stato un direttore d’orchestra, compositore e pianista italiano. È morto il 15 maggio 2020, nella sua casa di Bologna, a causa dell’aggravarsi della malattia neurodegenerativa da cui era affetto dal 2011.

I santi ricordati oggi

– San Giovanni Crisostomo

Vescovo e dottore della Chiesa

– Santa Giustina

Vergine e martire venerata a Bellusco