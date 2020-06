Accadde Oggi, i fatti del 14 giugno

Oggi 14 giugno 2020 è il 166esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:30 e tramonta alle 20:36. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Ariete.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 14 giugno.

1775 – Viene fondato l’Esercito degli Stati Uniti

Il 14 giugno 1775 il Congresso Continentale affidò al Generale Washington il comando dell’Esercito Continentale con la missione di contrastare la Gran Bretagna. Inizialmente tale esercito fu profondamente influenzato dalle tecniche e procedure di combattimento dell’Esercito britannico data la sua composizione essenzialmente di ex militari della Corona. Con il progredire degli eventi della guerra di indipendenza americana, l’esercito continentale fu molto influenzato dalla Francia e la Prussia grazie alla loro assistenza, specialmente con Friedrich Wilhelm von Steuben.

1834 – Isaac Fischer, Jr. brevetta la carta vetrata

La carta abrasiva, chiamata a volte anche carta vetrata, serve per sgrossare, levigare e pulire superfici di legno o metallo. È costituita da un supporto flessibile, che può essere carta, tela o altro, ricoperto per incollaggio con granuli cristallini di materiale abrasivo, che può essere vetro, smeriglio, ossido di alluminio, carburo di silicio, zircone. A seconda della composizione, si avranno così carte vetrate, tele smerigliate, eccetera. È commercializzata in varie forme e formati: fogli e nastri da tagliare al bisogno, rettangoli e triangoli con e senza fori per le levigatrici orbitali, dischi per il platorello o unite ad anello per le levigatrici a nastro. Per il lavoro di finitura della costa di soglie, mensole e davanzali di marmo e pietra, sono disponibili dischi flessibili abrasivi di plastica utilizzabili con smerigliatrici angolari.

1971 – Viene aperto il primo Hard Rock Cafe a Londra

La catena di ristoranti di Tigrett e Morton aprì a Londra il suo primo cafè al 150 di Old Park Lane: era il 14 Giugno del 1971. L’idea di esporre i cimeli dei grandi del rock arrivò solo 8 anni dopo, nel 1979. La catena ha cominciato a espandersi nel mondo dal 1982, con nuovi bar a Toronto, Los Angeles, San Francisco, Chicago e Berlino. Dopo 42 anni di vita, oggi la catena dei due 24enni è passata nelle mani della tribù indiana dei Seminole della Florida, e a oggi conta 175 punti vendita in 53 diversi Paesi. Il più grande si trova a Orlando. Il primo cimelio a essere esposto nel 1979 fu una chitarra non autografata Red Fender Lead II di Eric Clapton, che sin da subito fu cliente fedele del cafè di Londra e che pretese che il suo gioiellino venisse appeso sulla sedia del proprietario del locale. Anche Pete Townshend degli Who seguì l’esempio, donando una delle sue chitarre con tanto di dedica. A oggi, gli archivi Hard Rock vantano oltre 70mila cimeli.

Oggi nasceva – Paolo Bonolis

Paolo Bonolis (Roma, 14 giugno 1961) è un conduttore televisivo, showman e autore televisivo italiano. Ha condotto svariati programmi di successo per le reti Rai e Mediaset, vantando la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo 2005 e 2009. Insieme al suo amico e collega di lavoro di Luca Laurenti, con il quale collabora dal 1991, forma una delle coppie più amate della televisione italiana. Al 2019 è tra i conduttori più pagati della televisione italiana (insieme a Maria De Filippi e a Gerry Scotti), legato a Mediaset con un contratto di circa 10 milioni di euro annui.

I santi venerati oggi

– Santi Anastasio, Felice e Digna

Martiri

– Sant’ Eliseo

Profeta