Accadde Oggi, i fatti del 14 maggio

Oggi 14 maggio 2020 è il 135esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:46 e tramonta alle 20:13. La luna è in fase ultimo quarto e il segno lunare di oggi è Acquario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 14 maggio.

1939 – All’età di 5 anni, Lina Medina diventa la più giovane madre nella storia della medicina

Lina Medina Vasquez aveva cinque anni nel 1939 e viveva a Paurange, un remoto villaggio del Perù, nel distretto di Ticrapo, lontano da cliniche e ospedali. La piccola aveva l’addome estremamente dilatato e i genitori chiesero l’intervento dello sciamano del villaggio per farla guarire, senza successo. La madre temeva che la figlia avesse un tumore addominale e decise così di portarla all’ospedale di Pisco, per farla visitare da un vero medico. La diagnosi fu uno choc, anche per i dottori: Lina non era malata, ma era incinta di sette mesi. Fu trasferita all’ospedale di Lima, dove rimase ricoverata per un mese e mezzo. Il 14 maggio 1939, all’età di cinque anni, sette mesi e ventun giorni, Lina diede alla luce il suo primo figlio, un maschio di 2,7 chili che fu chiamato Gerardo Alejandro, in onore dei due medici che avevano seguito la piccola (Gerardo Lozada e Alejandro Busalleu) e che presero a cuore la sua storia. Il bambino nacque con parto cesareo, imposto dall’età e dall’esilità del bacino.

1947 – Inaugurato il primo teatro stabile italiano

È il 14 maggio 1947 quando viene inaugurato il primo teatro stabile italiano con lo slogan “Un teatro d’arte per tutti”. A fondare il primo teatro stabile italiano, partendo dal presupposto del teatro come servizio pubblico, sono stati un attore e un impresario teatrale: Giorgio Strehler, attore di Trieste, e Paolo Grassi, impresario milanese. I due erano legati da una solida amicizia, cresciuta anche per la passione comune per il palcoscenico.

2004 – Viene messa in circolazione la prima moneta commemorativa da 2 euro: la Grecia dedica la moneta alle Olimpiadi di Atene

Le monete commemorative da 2 euro sono monete speciali coniate e messe in circolazione a partire dal 2004 dai Paesi membri della zona euro e dai microstati che hanno stipulato convenzioni monetarie con i Paesi della Zona Euro; si tratta di monete aventi corso legale. Tali monete vengono solitamente emesse per commemorare anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di particolare importanza.

Oggi nasceva – Mark Zuckerberg

Mark Elliot Zuckerberg (White Plains, 14 maggio 1984) è un informatico e imprenditore statunitense, conosciuto per essere uno dei fondatori del social network Facebook. Dall’aprile 2013 Zuckerberg è presidente e amministratore delegato di Facebook Inc. Insieme ai suoi compagni di stanza e studenti dell’Harvard University (Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes) Zuckerberg creò Facebook in una stanza del dormitorio di Harvard, presentando poi il progetto anche ad altri campus universitari degli Stati Uniti, per poi trasferirsi a Palo Alto in California. Nel 2007, all’età di 23 anni, Zuckerberg divenne miliardario a seguito del successo di Facebook. Nel 2012, in tutto il mondo, il numero di utenti registrati a Facebook raggiunse il miliardo. Zuckerberg fu coinvolto in diverse azioni legali che furono intentate da altri membri del gruppo, i quali reclamavano una quota azionaria sulla base del loro coinvolgimento durante la fase di sviluppo di Facebook.

I santi venerati oggi

– San Mattia

Apostolo

– Sant’ Abruncolo di Langres

Vescovo

– San Cartaco di Lismore

Vescovo

– Beato Egidio di Santarem (da Vaozela)

– Sant’ Eremberto di Tolosa

Vescovo

– Santi Felice e Fortunato

Martiri di Aquileia

– San Gallo

Vescovo di Clermont

– Sante Giusta ed Enedina (Eredina)

Martiri

– Sant’ Isidoro di Chio

Martire

– Santa Maria Domenica Mazzarello

Vergine

– San Massimo

Martire