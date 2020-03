Accadde Oggi, i fatti del 14 marzo

Oggi 14 marzo 2020 è il 74esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:16 e tramonta alle 18:09. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Sagittario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 14 marzo.

1794 – Eli Whitney ottiene un brevetto per la sgranatrice del cotone

La sgranatrice di cotone è un dispositivo che serve per separare rapidamente le fibre della pianta di cotone dal resto della pianta (fusti, bacche che contengono i semi, talvolta appiccicosi). Questo lavoro in passato veniva fatto a mano. La moderna sgranatrice è stata realizzata dall’inventore statunitense Eli Whitney nel 1793 per meccanizzare la pulizia della fibra di cotone. L’invenzione fu brevettata il 14 marzo 1794. Vi è una piccola controversia se l’idea della macchina e dei suoi elementi costitutivi vada attribuita a Eli Whitney. La versione comune di Whitney che inventa la sgranatrice è da attribuirsi a un articolo su questo argomento dei primi anni 1870 e in seguito ristampata nel 1910 nel The Library of Southern Literature.

1847 – A Firenze viene rappresentato per la prima volta il Macbeth di Giuseppe Verdi

Macbeth è la decima opera lirica di Giuseppe Verdi. Il libretto, tratto dal Macbeth di William Shakespeare, fu firmato da Francesco Maria Piave. Dopo l’iniziale successo, il 14 marzo 1847, al Teatro della Pergola di Firenze, l’opera cadde nell’oblio, e in Italia fu riesumata con strepitoso successo al Teatro alla Scala il 7 dicembre 1952, con Maria Callas nei panni della protagonista femminile. Da allora è entrata stabilmente in repertorio.

1982 – Ad Anaheim, i Metallica si esibiscono dal vivo per la prima volta

Il 14 marzo 1982 è la data del primo concerto dei Metallica, al Radio City di Anahim. La scaletta, aperta dalla ‘loro’ Hit The Lights, era infarcita di cover: Blitzkrieg, Helpless, l’inedita Jump In The Fire, Let It Loose, Sucking My Love, Am I Evil?, The Prince e Killing Time. A Mustaine si ruppe la corda della chitarra e, non avendone una di scorta, dovette sostituirla sul palco. James, ammutolito, invece di scherzare e intrattenere il pubblico, non riuscì a spiaccicare una parola! Fu tutto sommato un buono show, anche se i ragazzi non svelarono di aver suonato quasi solo cover! SETLIST- Hit the Lights- Blitzkrieg- Helpless- Jump in the Fire- Let It Loose- Sucking My Love- Am I Evil?- The Prince- Killing Time.

Oggi nasceva – Albert Einstein

Albert Einstein (Ulma, 14 marzo 1879 – Princeton, 18 aprile 1955) è stato un fisico, filosofo e accademico tedesco naturalizzato svizzero e statunitense. Considerato da molti il più grande contributore allo sviluppo della fisica per i suoi molteplici, importanti e innovativi contributi, conosciuto al grande pubblico anche per la formula dell’equivalenza massa-energia, E = mc2, riconosciuta come l'”equazione più famosa al mondo”, e per tutti i suoi lavori che ebbero una forte influenza anche sulla filosofia della scienza, nel 1921 ricevette il premio Nobel per la fisica «per i contributi alla fisica teorica, in particolare per la scoperta della legge dell’effetto fotoelettrico», un passo avanti cruciale per lo sviluppo della teoria dei quanti, sviluppando a partire dal 1905 la teoria della relatività, uno dei due pilastri della fisica moderna insieme alla meccanica quantistica.

I santi venerati oggi

– Santa Matilde di Germania

Regina

– Sant’ Alessandro di Pidna

Martire

– Beata Eva

Reclusa di s. Martino di Liegi

– Beato Giacomo Cusmano

Sacerdote

– San Lazzaro di Milano

Vescovo

– San Leobino di Chartres

Vescovo

– Santa Paolina

Religiosa

– Placido Riccardo

Beato