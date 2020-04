Accadde Oggi, i fatti del 15 aprile

Oggi 15 aprile 2020 è il 106esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:23 e tramonta alle 19:43. La luna è in fase ultimo quarto e il segno lunare di oggi è Acquario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 15 aprile.

1923 – Introduzione sul mercato della insulina per diabetici

L’insulina è un ormone peptidico dalle proprietà anaboliche, prodotto dalle cellule beta delle isole di Langerhans all’interno del pancreas; è formata da due catene unite da due ponti solfuro: catena A di 21 aminoacidi e catena B di 30 aminoacidi. La sua funzione più nota è quella di regolatore dei livelli di glucosio ematico riducendo la glicemia mediante l’attivazione di diversi processi metabolici e cellulari. Ha inoltre un essenziale ruolo nella proteosintesi (sintesi proteica) assieme ad altri ormoni che sinergicamente partecipano a tale processo, tra cui l’asse GH/IGF-1, e il testosterone. L’ormone insulina ha anche funzione di lipogenesi, cioè lo stoccaggio di lipidi all’interno del tessuto adiposo.

1983 – Giappone: apre Tokyo Disneyland

Tokyo Disneyland è il primo parco divertimenti aperto in Asia dalla Disney ed è stato inaugurato il 15 aprile del 1983 come primo parco all’interno del Tokyo Disney Resort a Urayasu,Chiba, in Giappone, ad est di Tokyo. Il parco costituisce un impulso turistico non indifferente alla capitale ed è inoltre in assoluto uno dei più grandi parchi divertimento sul pianeta. Nel 2013, Tokyo Disneyland ha ospitato 17,2 milioni di visitatori, diventando così il secondo parco a tema più visitato al mondo, dopo Walt Disney World di Orlando, in Florida.

2019 – Parigi: un incendio divampa nella cattedrale di Notre-Dame de Paris

Un grande incendio divampò nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi, uno dei luoghi simbolo della città e tra le chiese più famose del mondo. La guglia e due terzi del tetto furono distrutti dalle alte e imponenti fiamme, avvistate a partire dalle 19 e che nelle successive ore avvolsero quasi interamente la parte superiore della cattedrale. La struttura nel suo complesso però sembrò essersi salvata, dissero le autorità francesi: per una lunga e preoccupante fase era sembrato che l’incendio potesse distruggere l’intera cattedrale, ma questa ipotesi fu esclusa.

Oggi nasceva – Emma Watson

Emma Charlotte Duerre Watson (Parigi, 15 aprile 1990) è un’attrice e attivista britannica. Ha raggiunto la fama mondiale dopo aver interpretato il personaggio di Hermione Granger nella serie cinematografica di Harry Potter, dal 2001 al 2011. Nel 2013 per l’interpretazione di Sam in Noi siamo infinito vince il premio come miglior attrice assegnato ai San Diego Film Critics Society Awards, un People’s Choice Award alla miglior attrice in un film drammatico e svariati altri riconoscimenti. Nel corso dello stesso anno è stata premiata agli MTV Movie Awards con l’MTV Trailblazer Award, assegnato a “un attore di giovane età che è riuscito a ispirare gli altri con un portafoglio diversificato di lavoro e una reputazione trascendente agli occhi del pubblico”. Nel 2014 riceve il premio BAFTA Britannia Award come migliore artista inglese dell’anno, mentre nel 2015 la rivista Time la inserisce nella lista delle 100 persone più influenti del mondo.

I santi celebrati oggi

– San Damiano de Veuster

Sacerdote

– Sant’ Abbondio

– Sante Anastasia e Basilissa

Martiri

– Beato Cesare De Bus

Sacerdote

– San Crescente di Mira

Martire

– San Marone

Martire

– Sant’ Ortario

Abate di Landelles

– San Paterno di Avranches

Vescovo

– Santi Teodoro e Pausilopo (Pausilippo)

Martiri

– Sant’ Annibale

Martire di Auxerre