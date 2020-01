Accadde Oggi, i fatti del 15 gennaio

Oggi 15 gennaio 2020 è il 15esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:26 e tramonta alle 16:59. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Vergine.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 15 gennaio.

1759 – Il British Museum di Londra apre al pubblico

Il 15 gennaio 1759 apriva al pubblico il British Museum di Londra con una collezione di 70mila oggetti – reperti archeologici, monete, libri e manoscritti – consegnata alla nazione dal medico e naturalista Sir Hans Sloane.

Compito del museo: unire le persone e raccontare la storia dell’umanità e delle sue differenze nel mondo connettendo passato e presente.

1945 – Viene fondata l’agenzia di stampa ANSA

L’Agenzia Nazionale Stampa Associata, comunemente conosciuta con la sigla ANSA, è la prima agenzia di informazione multimediale in Italia e la quinta al mondo dopo Reuters, AP, AFP ed EFE. Fu fondata a Roma nel 1945 per succedere alla disciolta agenzia Stefani.

2001 – Nasce, apparendo su Internet, Wikipedia, un’enciclopedia libera basata su Wiki

Wikipedia è un’enciclopedia online a contenuto libero, collaborativa, multilingue e gratuita, nata nel 2001, sostenuta e ospitata dalla Wikimedia Foundation, un’organizzazione non a scopo di lucro statunitense. Lanciata da Jimmy Wales e Larry Sanger il 15 gennaio 2001, inizialmente nell’edizione in lingua inglese, nei mesi successivi ha aggiunto edizioni in numerose altre lingue. Sanger ne suggerì il nome, una parola macedonia nata dall’unione della radice wiki al suffisso pedia (da enciclopedia). Etimologicamente, Wikipedia significa “cultura veloce”, dal termine hawaiano wiki (veloce), con l’aggiunta del suffisso -pedia (dal greco antico παιδεία, paideia, formazione). Con più di 45 milioni di voci in oltre 280 lingue, è l’enciclopedia più grande mai scritta, è tra i dieci siti web più visitati al mondo e costituisce la maggiore e più consultata opera di riferimento generalista su Internet.

Oggi nasceva – Martin Luther King

Martin Luther King Jr., nato Michael King Jr. (Atlanta, 15 gennaio 1929 – Memphis, 4 aprile 1968), è stato un pastore protestante, politico e attivista statunitense, leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani. Il suo nome viene accostato per la sua attività di pacifista a quello di Gandhi, il leader della non violenza della cui opera King è stato un appassionato studioso, e a Richard Gregg, primo americano a teorizzare organicamente la lotta non violenta. L’impegno civile di Martin Luther King è condensato nella Letter from Birmingham Jail (Lettera dalla prigione di Birmingham), scritta nel 1963, e in Strength to love (La forza di amare) che costituiscono un’appassionata enunciazione della sua indomabile crociata per la giustizia.

