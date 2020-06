Accadde Oggi, i fatti del 15 giugno

Oggi 15 giugno 2020 è il 167esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:30 e tramonta alle 20:37. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Ariete.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 15 giugno.

1667 – La prima trasfusione di sangue su un umano viene eseguita dal dottor Jean Baptiste. Egli trasfuse con successo del sangue di pecora in un ragazzo di 15 anni

Jean-Baptiste Denys è noto per aver eseguito la prima trasfusione di sangue completamente documentata. Questa fu svolta il 15 giugno 1667 ad un ragazzo di quindici anni, in cui fu trasfuso sangue di pecora. Il ragazzo sopravvisse all’operazione, così come sopravvisse un operaio, che fu il secondo uomo sottoposto a trasfusione da parte di Denys. Non tutti i successivi pazienti di Denys sottoposti a trasfusione, tra i quali il barone svedese Gustaf Bonde, sopravvissero.

1959 – Italia: viene emanato il primo Testo unico del Codice della strada

Da Roma viene emanato il primo Testo unico del Codice della strada composto da 147 articoli, più i 607 dell’annesso regolamento. La norma è rimasta in vigore sino all’approvazione del «Nuovo codice della strada», mentre il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione è stato approvato con il decreto del presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992. Considerevoli modifiche delle stesse sono state introdotte, tra l’altro, dal decreto-legge 27 giugno 2003 e dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e riguardano molti degli articoli del titolo IV (Guida dei veicoli e conduzione degli animali).

2011 – Eclissi totale di luna

Un’eclissi lunare è il fenomeno durante il quale l’ombra della Terra oscura parzialmente o del tutto la Luna. Si verifica quando la Luna è in fase di “piena” mentre Sole, Terra ed essa si trovano allineati in quest’ordine.

L’eclissi lunare è totale quando la Luna transita completamente attraverso l’ombra della Terra. L’eclissi del 15 giugno 2011, è stata di tipo totale ed è stata visibile nella maggior parte del Sud America, Europa, Africa, Asia e Australia. Anche l’Italia è stata interessata da questo fenomeno.

Oggi nasceva – Alberto Sordi

Alberto Sordi (Roma, 15 giugno 1920 – Roma, 24 febbraio 2003) è stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano con circa 200 film, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all’italiana con Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman e Nino Manfredi, un quartetto al quale è generalmente accostato anche Marcello Mastroianni. Inoltre, insieme ad Aldo Fabrizi e Anna Magnani, fu tra i massimi esponenti della romanità cinematografica.

I santi venerati oggi

– Santa Germana Cousin

Vergine

– Sant’ Abramo di St-Cirgue

Monaco

– Sant’ Amos

Profeta

– Santa Barbara Cui Lianzhi

Martire

– Santa Benilde di Cordova

Martire

– San Bernardo da Mentone

Sacerdote