Accadde Oggi, i fatti del 15 luglio

Oggi 15 luglio 2020 è il 197esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:44 e tramonta alle 20:33. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Toro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 15 luglio.

1905 – Debutto letterario di Lupin

Le avventure del ladro gentiluomo più celebre della letteratura, creato dalla fervida fantasia dello scrittore Maurice Leblanc, iniziano sul numero 6 della rivista ”Je Sais Tout”. Sensibile al lusso e alle belle donne e dotato di uno spiccato senso dell’humour, trascorre la sua esistenza mettendo a segno furti sensazionali e ricorrendo spesso a trucchi, travestimenti e giochi di prestigio che rendono spettacolari le sue “imprese”. Il nome originario era Arsène Lopin, poi mutato in Lupin in seguito alle proteste di un politico francese, omonimo del personaggio. Per definirne la personalità, pare che Leblanc si sia ispirato alla vita di Marius Jacob, anarchico e ladro geniale.

1983 – Nintendo lancia la console NES

Il Nintendo Entertainment System (NES), noto in Giappone con il nome di Famicom, è stata una console per videogiochi a 8-bit prodotta da Nintendo tra il 1983 e il 1995. È da molti considerato il sistema che ha risollevato l’industria dei videogiochi dopo la crisi del 1983, soprattutto grazie al successo di titoli come Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Metroid e Castlevania, di livello qualitativo superiore a quello dei giochi di quel tempo. La console ha inoltre introdotto un modello lavorativo oggi adottato da tutti, ovvero quello di concedere a terze parti le licenze per lo sviluppo dei software.

2006 – Lancio di Twitter

Twitter risale al 2006, nacque dopo un lungo brainstorming fra i membri di Odeo, una società californiana. Questa società si occupava principalmente dello sviluppo di una particolare piattaforma di creazione e gestione dei podcast, dal funzionamento molto simile a quello di una casella vocale. Questo primo progetto non vide mai la luce perché di lì a poco, col lancio del primo iPhone, Apple avrebbe lanciato una nuova versione totalmente rivoluzionata di iTunes.

Oggi nasceva – Rembrandt

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, meglio noto semplicemente come Rembrandt (Leida, 15 luglio 1606 – Amsterdam, 4 ottobre 1669), è stato un pittore e incisore olandese. Viene generalmente considerato uno dei più grandi pittori della storia dell’arte europea e il più importante di quella olandese. Il suo periodo di attività coincide con quello che gli storici definiscono l’età dell’oro olandese.

I santi venerati oggi

– San Bonaventura

Vescovo e dottore della Chiesa

– Sant’ Abudemio

Martire

– Sant’ Andrea Nguyen Kim Thong Nam

Martire

– Beata Anna Maria Javouhey

Fondatrice