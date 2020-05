Accadde Oggi, i fatti del 15 maggio

Oggi 15 maggio 2020 è il 136esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:45 e tramonta alle 20:14. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Pesci.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 15 maggio.

1911 – Viene fondata a Venezia la Compagnia della Vela di Venezia

La Compagnia della Vela è uno yacht club di Venezia, membro FIV, con sede a San Marco sul Molo Marciano. Le darsene si trovano invece sull’Isola di San Giorgio Maggiore, al centro del Bacino San Marco. Fondata il 15 marzo 1911 come Yacht Club Veneziano, tra i suoi soci annoverava Gabriele d’Annunzio che con un messaggio del 1919, il cui originale è conservato nella sede sociale, ne ispirò il nuovo nome Compagnia della Vela ed il motto Custodi Domine Vigilantes, dai quali l’acronimo sociale CDV. Con brevetto del dicembre 1933, il Re d’Italia Vittorio Emanuele III, concesse alla Compagnia il privilegio di fregiare il guidone sociale dello Stemma Reale, oltre l’onore di battere la Bandiera Nazionale da Guerra e di essere ribattezzata Reale Compagnia della Vela.

1928 – Uscita del cartone animato L’aereo impazzito, nel quale compaiono per la prima volta Topolino e Minnie

L’aereo impazzito (Plane Crazy) è un film del 1928 diretto da Walt Disney e Ub Iwerks. È il primo cortometraggio d’animazione della serie Mickey Mouse, e la prima apparizione dei personaggi di Topolino e Minni. Il film fu proiettato in versione muta il 15 maggio 1928 a Hollywood, ma non riuscì a trovare un distributore; una versione sonora fu poi distribuita dalla Celebrity Productions il 17 marzo 1929, dopo che erano già usciti Steamboat Willie, Topolino gaucho e I due cavalieri di Minni. Nel marzo 2000 fu inserito, senza i titoli di testa e di coda, nel film di montaggio direct-to-video I capolavori di Minni.

1939 – Viene inaugurato a Torino lo stabilimento Fiat Mirafiori

Fiat Mirafiori è un comprensorio industriale nella zona sud di Torino. Prende il nome dalla storica industria automobilistica FIAT, che oggi è spacchettata in varie aziende quali Fiat Chrysler Automobiles, FPT Industrial, CNH Industrial, Maserati, ecc. Il nome Mirafiori deriva dal quartiere omonimo in cui si trova (a sua volta derivato dal nome di un antico castello dei Savoia).

Oggi nasceva – Tania Cagnotto

Tania Cagnotto (Bolzano, 15 maggio 1985) è una tuffatrice e telecronista sportiva italiana. È l’unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d’oro mondiale nei tuffi, oltre ad essere la tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera. Alle Olimpiadi di Rio del 2016 si è aggiudicata la medaglia di bronzo dal trampolino di 3 metri e quella d’argento nel trampolino sincro in coppia con Francesca Dallapé. Dopo essersi ritirata nel maggio 2017, è tornata alle competizioni a partire dal maggio 2019, in vista di una possibile partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel sincro da tre metri, insieme alla Dallapè. È considerata la più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi.

I santi commemorati oggi

– Sant’ Isidoro l’agricoltore

Laico

– Sant’ Achilleo (Achilio) il Taumaturgo

Vescovo di Larissa

– Beato Andrea Abellon

Domenicano

– San Caleb (o Elesbaan, Elsebaan)

Re d?Etiopia

– Santi Cassio e Vittorino

Martiri

– Santi Pietro, Andrea, Paolo e Dionisia

Martiri

– San Reticio

Vescovo

– San Ruperto di Bingen

Eremita

– San Severino di Settempeda (di San Severino Marche)

Vescovo

– San Simplicio di Fausania

Vescovo e martire

– San Witesindo di Cordova

Martire

– San Fiorenzo

Vescovo di Populonia