Accadde Oggi, i fatti del 15 marzo

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 15 marzo.

1892 – Viene fondato a Liverpool dall’imprenditore John Houlding il Liverpool Football Club

Fondato nel 1892, aderì un anno dopo alla Football League e dalla sua fondazione disputa le partite interne nello stadio di Anfield. Negli anni ’70 e ’80 del XX secolo si affermò come una delle squadre egemoni del calcio europeo, sotto la guida degli allenatori Bill Shankly e Bob Paisley. Gioca in tenuta rossa dal 1964, dopo aver utilizzato maglia rossa e calzoncini bianchi. Milita nella massima serie inglese dal 1962.

1906 – Nasce la Rolls-Royce Limited

La Rolls-Royce Limited era un’azienda produttrice di auto e, in seguito, anche di motori aeronautici e diesel. È stata fondata il 15 marzo 1906 da Charles Rolls e Henry Royce a seguito di un partenariato formato nel 1904, divenendo presto il principale fornitore della Casa Reale inglese. Nel 1971 l’azienda rischiò la bancarotta per via dello sviluppo dell’avanzato motore a reazione RB211 e venne salvata dal governo inglese con la nazionalizzazione. Nel 1973 la divisione automobili è stata separata, con il nuovo nome di Rolls-Royce Motors, diventata a sua volta Rolls-Royce Motor Cars nel 2003. La Rolls-Royce Limited continuò come azienda nazionalizzata la produzione di motori aerei, fino a quando non venne privatizzata nel 1987 diventando Rolls-Royce plc.

1956 – Il musical My Fair Lady debutta a Broadway

My Fair Lady è un musical con colonna sonora di Frederick Loewe e libretto di Alan Jay Lerner, tratto dall’opera teatrale di George Bernard Shaw Pigmalione (1913). Così come la pièce di Shaw, il musical racconta della rozza fioraia cockney Eliza Doolittle che prende lezioni dal fonetista Henry Higgins per poter diventare una vera signora e aprire un negozio. Il progetto è il risultato di una scommessa tra il professor Higgins ed il colonnello Pickering, fatta dopo che il professore ha affermato di poter trasformare una qualunque popolana in una lady con pochi mesi di lezioni. Ma, inaspettatamente, Higgins comincia a provare dei sentimenti per la povera fioraia. Il musical, diretto da Moss Hart, con costumi di Cecil Beaton e scene di Oliver Messel, debuttò a Broadway nel 1956 e fu un grande successo di critica e pubblico: My Fair Lady rimase in scena per 2717 repliche, diventando così il musical più longevo dell’epoca, e vinse sei Tony Award, tra cui miglior musical. Il musical si rivelò uno straordinario successo anche a Londra, dove rimase in scena per 2281 repliche al Theatre Royal Drury Lane.

Oggi nasceva – Paul Pogba

Paul Labile Pogba (Lagny-sur-Marne, 15 marzo 1993) è un calciatore francese di origini guineane, centrocampista del Manchester Utd e della nazionale francese, con cui si è laureato vicecampione d’Europa nel 2016 e campione del mondo nel 2018.

I santi ricordati oggi

– Santa Luisa de Marillac

Vedova e religiosa

– Beato Artemide Zatti

– San Clemente Maria Hofbauer

Sacerdote

– Beato Guglielmo Hart

Sacerdote e martire

– Santa Leocrizia (Lucrezia) di Cordova

Vergine e martire

– San Menigno di Pario

Martire

– San Sisebuto

Abate

– San Zaccaria

Papa