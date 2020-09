Accadde Oggi, i fatti del 15 settembre

Oggi 15 settembre 2020 è il 259esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:44 e tramonta alle 19:11. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Leone.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 15 settembre.

1789 – Viene fondato il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America è una struttura del governo degli Stati Uniti d’America che svolge molteplici funzioni, istituita nel 1789 all’inizio della presidenza di George Washington. Il segretario di Stato è la terza carica dell’esecutivo del governo federale degli Stati Uniti d’America dopo presidente e vicepresidente. L’attuale segretario di Stato è Mike Pompeo subentrato a Rex Tillerson il 13 marzo 2018.

1830 – In Gran Bretagna viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo, tra Liverpool e Manchester

Il 15 settembre 1830 si inaugurò in Gran Bretagna la prima linea ferroviaria del mondo, tra Liverpool e Manchester. Prima ferrovia al mondo a collegare due città; pensata inizialmente per il solo trasporto delle merci dal porto di Liverpool, il più grande delle isole britanniche, a Manchester e in tutta l’Inghilterra nord-occidentale.

1883 – Viene fondata la Bombay Natural History Society

La Bombay Natural History Society, fondata il 15 settembre del 1883, è una delle più grandi organizzazioni non governative in India impegnati nella conservazione e della biodiversità di ricerca. Supporta molti sforzi di ricerca attraverso borse di studio e pubblica il Journal of Bombay Natural History Society. Molti naturalisti di spicco, tra cui i ornitologi Salim Ali e S. Dillon Ripley, sono stati associati con esso. La società è comunemente conosciuta con le sue iniziali, BNHS. BNHS è il partner di BirdLife International in India. E ‘stato designato come ‘Industrial Research Organisation Scientifica e’ dal Dipartimento di Scienza e Tecnologia. La sede è a Mumbai e ha un centro regionale a Wetland Research e a Training Centre, nei pressi del lago Chilika, Odisha.

Oggi nasceva – Oliver Stone

William Oliver Stone (New York, 15 settembre 1946) è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, attore, dissidente ed ex militare statunitense. Ha diretto oltre venti pellicole, tra le più note Platoon, Wall Street, Nato il quattro luglio, JFK – Un caso ancora aperto e Gli intrighi del potere. Ha vinto per 2 volte l’Oscar al miglior regista per Platoon e Nato il quattro luglio e una volta l’Oscar alla migliore sceneggiatura non originale per Fuga di mezzanotte. Ha inoltre vinto 4 Golden Globe, l’Orso d’argento per il miglior regista al Festival internazionale del cinema di Berlino, il Leone d’argento – Gran premio della giuria alla Mostra internazionale d’arte cinematografica, 2 Directors Guild of America Award, un Premio BAFTA e 2 Independent Spirit Awards.

I santi venerati oggi

– Madonna della Murgia

Dedicazione

– Sant’ Acardo (Aicardo) di Jumieges

Abate

– Sant’ Albino di Lione

Vescovo

– Beato Anton Maria Schwartz

Fondatore