Accadde Oggi, i fatti del 16 aprile

Oggi 16 aprile 2020 è il 107esimo giorno dell'anno.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 16 aprile.

1924 – Fondata la Metro Goldwyn Mayer

La Metro-Goldwyn-Mayer, anche scritta Metro Goldwyn Mayer, anche conosciuta con la sigla MGM, è una storica compagnia privata di cineproduzione degli Stati Uniti d’America. La MGM è posseduta da un consorzio di imprenditori comprendente Providence Equity Partners, TPG Capital, Sony Corporation of America, Comcast, DLJ Merchant Banking Partners, Quadrangle Group. La compagnia possiede la più vasta cine-libreria del mondo con oltre 4.100 titoli, più di 10.400 episodi di serie televisive ed ha vinto 208 premi Oscar.

1977 – L’Apple II viene presentato al pubblico durante il primo West Coast Computer Faire

L’Apple II è un home computer prodotto da Apple, tra i primi realizzati su scala industriale a riscuotere un enorme successo commerciale: complessivamente si stima ne siano stati venduti quasi 5 milioni di esemplari. È considerato il computer che più di ogni altro ha influenzato il mondo degli home computer ed è anche il computer più longevo di tutti i tempi: presentato il 16 aprile 1977 durante la prima edizione della Fiera del computer della West Coast di San Francisco (Stati Uniti) e messo in commercio il 10 giugno 1977, è rimasto in vendita fino alla fine del 1993. Il modello più commercializzato è stato l’Apple IIe, prodotto da maggio 1983 a novembre 1993.

2008 – Marco Carta vince la settima edizione di “Amici” di Maria De Filippi

La fase finale della settima edizione di Amici di Maria De Filippi ha avuto inizio il 3 febbraio 2008 ed è terminata con la puntata finale del 16 aprile 2008, la vittoria del cantante Marco Carta e l’assegnazione del Premio della Critica a Francesco Mariottini.

Oggi nasceva – Charlie Chaplin

Sir Charles Spencer “Charlie” Chaplin (Londra, 16 aprile 1889 – Corsier-sur-Vevey, 25 dicembre 1977) è stato un attore, comico, regista, sceneggiatore, compositore e produttore cinematografico britannico, autore di oltre novanta film e tra i più importanti e influenti cineasti del XX secolo. Il personaggio attorno al quale costruì larga parte delle sue sceneggiature, e che gli diede fama universale, fu quello del “vagabondo” Charlot (The Tramp in inglese). L’emotività sentimentale e il malinconico disincanto di fronte alla spietatezza e alle ingiustizie della società moderna fecero di Charlot l’emblema dell’alienazione umana (in particolare delle classi sociali più emarginate) nell’era del progresso economico e industriale.

