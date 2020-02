Accadde Oggi, i fatti del 16 febbraio

Oggi 16 febbraio 2020 è il 47esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:57 e tramonta alle 17:38. La luna è in fase ultimo quarto e il segno lunare di oggi è Sagittario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 16 febbraio.

1937 – Wallace Carothers ottiene il brevetto per il nylon

Il nylon o nailon è una famiglia particolare di poliammidi sintetiche. Con il termine di nylon si indicano in particolare le poliammidi alifatiche, ma talvolta lo stesso termine si usa (impropriamente) per indicare anche la classe delle poliaramidi (a cui appartengono il Kevlar e il Nomex), che sono invece delle poliammidi aromatiche. I nylon sono usati soprattutto come fibra tessile e per produrre piccoli manufatti. Il primo a sintetizzare le poliammidi fu Wallace Carothers. Ottenne la poliesametilenadipamide (o nylon 6,6) in un laboratorio della DuPont di Wilmington (Delaware, USA) il 28 febbraio 1935. Il processo di sintesi del nylon 6,6 (realizzato a partire dall’acido adipico e da esametilendiammina) fu brevettato nel 1937 e commercializzato nel 1938.

1976 – Iniziano le trasmissioni di Radio 105

In origine chiamata Radio Studio 105, fondata il 16 febbraio 1976 da Alberto Hazan ed Edoardo Hazan in un monolocale di via Tito Vignoli a Milano (zona Lorenteggio) emette su 105,560 MHz nei primissimi tempi, per poi occupare la frequenza 99,075 MHz (precedentemente occupata da Superradio) che darà l’appellativo di “novantanoviani” agli ascoltatori (è di quei tempi l’adesivo a forma di scudetto con la scritta 99, personalizzato in base alle situazioni e ai programmi). Successivamente l’emittente si trasferisce nella centralissima Galleria del Corso, dove sono iniziati i primi programmi con l’aiuto dei registi e dei dj più importanti del momento, tra cui Loredana, Mauro Micheloni, Claudio Cecchetto, P3 (Piero Cozzi), Federico detto l’olandese volante e Leonardo Leopardo. È la prima emittente privata ad utilizzare, negli anni ’70, il regista.

2005 – In Italia entra in vigore il trattato di Kyoto, con l’obiettivo di ridurre le quote di emissione dell’CO2 del 6,5% rispetto al 1990 entro il 2010. A fine 2003, queste erano aumentate del 7%

Il Protocollo di Kyoto è un accordo internazionale per contrastare il riscaldamento climatico, fenomeno ambientale mai messo in dubbio della scienza e di cui è perarltro chiara e comprovata la responsabilità antropica. Il trattato climatico, di natura volontaria, è stato sottoscritto l’11 dicembre 1997 durante la Conferenza delle parti di Kyoto (la COP3) ma è entrato in vigore solo il 16 febbraio 2005 grazie dalla ratifica del Protocollo da parte della Russia (che era avvenuta nel precedente Novembre 2004).

Oggi nasceva – Claudio Amendola

Claudio Amendola (Roma, 16 febbraio 1963) è un attore, conduttore televisivo e regista italiano. Ha lavorato come commesso e manovale dopo aver finito la terza media. Il suo esordio è stato a diciannove anni col ruolo del pugile ebreo Davide Sonnino nella miniserie TV Storia d’amore e d’amicizia (1982). Ad essa sono seguiti ruoli anche principali nelle commedie italiane dei primi anni ottanta (Amarsi un po’, Vacanze di Natale, Vacanze in America) per poi essere scelto per personaggi più drammatici (Soldati – 365 all’alba, con Massimo Dapporto, Ultrà, di Ricky Tognazzi, Mery per sempre, di Marco Risi), passare per la prima stagione di fiction italiane (metà anni novanta) e consolidare la sua fama in ruoli differenti e originali (I mitici – Colpo gobbo a Milano). Interpreta il politico di Alleanza Nazionale ex-neofascista in Caterina va in città di Paolo Virzì e il comandante Nord ne Il partigiano Johnny di Guido Chiesa.

I santi celebrati oggi

– Santa Giuliana di Nicomedia

Vergine e martire

– Santi Elia, Geremia, Isaia, Samuele e Daniele e compagni

Martiri

– Beata Filippa Mareri

Fondatrice

– Beato Giuseppe Allamano

Presbitero e fondatore