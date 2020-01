Accadde Oggi, i fatti del 16 gennaio

Oggi 16 gennaio 2020 è il 16esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:25 e tramonta alle 17:00. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Bilancia.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 16 gennaio.

1916 – Nasce l’Associazione Scouts Cattolici Italiani

L’ASCI, Associazione scautistica cattolica italiana – Esploratori d’Italia, dal 1966 Associazione scouts cattolici italiani fu un’associazione scout cattolica italiana, fondata a Roma nel 1916 dal conte Mario di Carpegna. Nel 1974 attraverso una fusione con l’Associazione guide italiane (AGI) confluì nell’Associazione guide e scouts cattolici italiani (AGESCI).

2003 – Viene varata la legge anti-fumo dal parlamento italiano; questa legge impedisce di fumare negli spazi pubblici

Una legge antifumo regolamenta la pratica del fumo e indica i divieti, normalmente limitando la possibilità di fumare negli spazi pubblici e sui posti di lavoro. La sola nazione al mondo ad avere completamente bandito la vendita e la pratica di fumare il tabacco è il Bhutan. In Italia per legge antifumo si intende comunemente la legge 16 gennaio 2003 n. 3 (detta anche legge Sirchia dal nome del suo promotore Girolamo Sirchia).

2016 – Un attentato terroristico in Burkina Faso in un hotel a Ouagadougou, causa 23 morti

A Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, un commando armato composto da circa 15 persone, tra cui una donna (e non tre o quattro, come riferito in un primo momento), prese d’assalto l’hotel Splendid e il caffè-ristorante “Le Cappuccino”. L’attacco scattò con l’esplosione di due autobomba. L’albergo ospitava solitamente molti clienti occidentali ed è frequentato in particolare da personale dell’Onu. Le vittime secondo il direttore dell’ospedale furono almeno 20.

Oggi nasceva – Kate Moss

Katherine Ann Moss, detta Kate (Croydon, 16 gennaio 1974), è una supermodella e stilista britannica, comparsa sulle copertine di oltre 300 riviste. Oltre che modella, Kate Moss è anche universalmente riconosciuta come icona della moda. Il suo stile le ha fatto ottenere numerosi riconoscimenti, fra cui quello del “Consiglio degli stilisti d’America” di essere inserita nella lista delle donne vestite meglio nel mondo.

I santi venerati oggi

– San Marcello I

Papa

– Santi Berardo, Otone, Pietro, Accursio e Adiuto

Protomartiri dell?Ordine dei Frati Minori

– San Dana (Danatte)

Martire

– San Fursa (Furseo)

Abate

– San Giacomo di Tarantasia

Protovescovo di Moûtiers

– Santa Giovanna da Bagno di Romagna

Monaca camaldolese

– Beato Giuseppe Tovini

Laico cattolico, terziario francescano

– San Giuseppe Vaz

Missionario